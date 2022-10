Orestes se queja a la dirección de 'Pasapalabra' por un acierto de Rafa: "La tenías tú también, ¿no?"

'Pasapalabra' es el concurso más visto y seguido de Antena 3. Asimismo, es el espacio líder en su franja horaria al sumar más de un 20% de share de media. Desde que se fue de Mediaset, el formato no ha dejado de dar alegrías a Atresmedia, gracias a que ha alcanzado grandes datos de audiencia. Por este motivo, dado que da paso al informativo, también ha logrado que Vicente Vallés supere a Pedro Piqueras cada noche. Logrando así que Atresmedia mantenga el liderazgo tras arrebatar el primer puesto a Mediaset.

Actualmente, el duelo está formado por Orestes y Rafa Castaño. El concurso apostó por recuperar unos de sus míticos concursantes para ponérselo todavía más difícil a Orestes. Rafa Castaño, después de estar en un centenar de entregas de 'Saber y Ganar', participó en el concurso presentado por Roberto Leal por primera vez en 2015 y, de nuevo, en 2017 y 2019, sumando más de 100 jornadas enfrentándose al Rosco. De la misma manera, ha regresado este 2022 para intentar llevarse el bote. Parece que el participante lo está logrando y ha provocado que Orestes tenga que enfrentarse a la Silla Azul en más de una ocasión.

Como consecuencia, este duelo cada vez se hace más tenso, dado que ambos ya tienen una larga experiencia en el formato. Es por esto por lo que ambos sienten mucha admiración el uno por el otro y no dudan en expresar que temen a su rival. De la misma manera, es impredecible quien acabará en la Silla Azul y los empates ya se han convertido en algo habitual para ellos. Incluso han estado a punto de completar el Rosco y llevarse el bote en varias ocasiones. Asimismo, siguen destacando por su habilidad en 'La pista musical'.









"La tenías tú también, ¿no?"

Después de superar 'La Silla Azul', Orestes volvió a capitanear el equipo azul, dispuesto a acumular el mayor número de segundos en las pruebas previas al Rosco. El equipo azul se enfrentaba a la prueba co 28 segundos, mientras que el naranja con 22. A pesar de ello, el equipo liderado por Rafa logró remontar. En esta ocasión, Roberto Leal señaló como pista el año 1989, lo que emocionó a Orestes, dado que es la época en la que más suele acertar.

No obstante, con tan solo unos segundos, ambos concursantes parecían saberse la solución, pero fue Rafa quien dio antes al pulsador. "Esto es 'I Want It All' de Queen, ¿no?", preguntaba el sevillano al presentador. "¡Es que está muy duro el pulsador!", se quejaba Orestes a la dirección del programa de Antena 3. "La tenías tú también, ¿no?", preguntaba Leal al concursante veterano tras dar por buena la respuesta de Rafa. "Joder...", se lamentaba Orestes.

De esta manera, Rafa logró sumar cinco segundos más a su marcador. Sin embargo, en manos de Iván Massagué, "la esperanza del equipo azul" según Leal, cumplió con su cometido y logró adelantarse a Miguel Diosdado para acertar la canción 'Pandilleros' de Dinamita Pa' Los Pollos.