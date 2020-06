'Operación Triunfo': Nia no deja lugar a la sorpresa, arrasa y se convierte en ganadora de 'OT 2020'

'Operación Triunfo' ya ha coronado a su vencedora de la edición más rara, accidentada y curiosa de su historia. La crisis del coronavirus, la suspensión de la edición a mitad de concurso, las polémicas, o el empeño en la composición de canciones por parte de los concursantes han sacado adelante una edición que no será recordada por los grandes datos de audiencia pero quizás si que deje varios futuros artistas que suenen en las radios y los festivales.

Atras quedan imágenes como Estrella Morente sorprendiendo a todos con su alegato taurino inesperado, o a Roberto Leal siendo el primer presentador haciendo su trabajo desde su propio sofa justo antes de que todos lo hicieran por el COVID-19. Todo eso ahora es historia de la televisión y de 'Operación Triunfo', al igual que Roberto Leal, que se despedió de la manera más digna: "Cuando mi niña se mayor, le podré decir con orgullo que su padre fue uno de los presentadores de 'OT'".

Con todo ello, lo más importante de la noche fue nombrar al ganador de 'Operación Triunfo 2020'. No hubo sorpresa, tampoco se esperaba. Nia se hacía con los 100.000 euros del premio después de despuntar desde las primeras galas y tras blindar las mejores actuaciones de toda la edición.

Nia ganadora de 'Operación Triunfo 2020'TVE

El reencuentro de los 16 concursantes y actuaciones a la altura de una final

La gala comenzó de una forma inédita, al mezclar los vídeos de algunos de los mejores momentos y declaraciones de los finalistas con las actuaciones de Hugo, Eva, Anaju, Flavio y Nia interpretando un medley de los temas que cada uno de ellos defendió en la primera gala del concurso. De esta manera se pudo valorar la evolución que habían adquirido estos concursantes tras casi 6 meses de concurso, con parón incluido.

Tras la presentación de los finalistas era el momento del reencuentro. Los 16 concursantes de la edición saltaban al escenario para, ahora sí, homenajear a los fallecidos por el COVID-19 con una canción grupal inédita compuesta entre los concursantes y el cantautor Andrés Suárez, 'Sal de mí'. Una canción que era el propio Roberto Leal quien dedicaba a las víctimas del coronavirus y también a las personas que han estado luchando por la salud y seguridad de todos a lo largo de estos meses.

Momento para las canciones de los finalistas. Inauguró esta final Anaju. La aragonesa interpretó '7 rings' de Ariadna Grande con una puesta en escena rosada muy del estilo de la arista internacional en sus videoclips, de la misma forma que lo hacía ella al jugar con la letra de la canción y su interpretación.

Eva quiso dedicar su canción de la final a su padre eligiendo un tema íntimo y muy intenso, 'People help the people' de Birdy. Con una puesta de escena sencilla y con una actuación cargada de emoción y contención a partes iguales, la gallega cuajó una gran canción.

Eva canta durante la final de 'Operación Triunfo' TVE

Flavio volvió a sus registros habituales para tener una gran actuación final con su versión de 'Dead of a bachelor' de Panic at the disco. Llenó el plató con su potencia vocal y protagonizando uno de sus números más expresivos de toda la edición. Hugo por su parte tiró de su desparpajo y libertad en el escenario para protagonizar una actuación muy parecida a sus mejores dentro del concurso con 'Radioactive' de Imagine Dragons.

Nia volvió a alejarse de los ritmos latinos y apostó por una balada en inglés y acertó de lleno. Con 'Say Somenthing' de Christina Aguilera con A Great Big World, emocionó a todos y demostró el vozarrón que tiene.

Una vez cerraron líneas, Leal mostró los porcentajes de esa primera votación: 32%, 24%, 16%, 15% y 13%. Al verlos, les pusieron nombre a los dos con menos votos: "El concursante que ha conseguido el 13% y se convierte en el quinto finalista es Hugo". Él reaccionaba con agradecimientos: "Estoy súper contento, orgulloso y satisfecho. Ahora empieza algo muy bueno y grande fuera. Aquí ya hemos ganado todos".

Seguidamente, el presentador desvelaba para quién era la cuarta posición: "El concursante que ha conseguido el 15 de los votos de los espectadores es Anaju". Noticia que recibió también con una sonrisa: "Estoy súper agradecida de haber llegado hasta aquí. Ha sido una oportunidad bestial".

Tras esto Eva, Flavio y Nia quedaban en el ranking final, y para luchar por su puesto interpretaron sus singles. Eva puso ritmo y marcha con su 'Dumb'. Flavio volvió a sorprender mostrando sus facetas más divertidas con 'Calma', y Nia mostró todo su potencial con los ritmos latinos de su '8 Maravillas'.

Nia, una ganadora sin competencia

Además de las actuaciones de los concursantes, visitaron la final Famous, para presentar su nuevo single y dar el testigo al nuevo ganador. También Lola Índigo que aconsejó el trabajo y el esfuerzo como la mejor forma de llegar al éxito. Y también La Oreja de Van Gogh mostró su nueva canción y anunció nuevo disco para septiembre.

Llegaba el momento de la verdad, el momento de conocer al ganador de 'Operación Triunfo 2020'. Con las líneas cerradas era Roberto Leal el encargado de resolver el misterio. Con los porcentajes 45%, 32% y 23% de los votos, la tercera posición le perteneció a Eva: "Si le hablara a la Eva a la que le rechazaron en un casting antes que en este es muy fuerte haber llegado hasta aquí. Estoy muy agradecida por esto".

Tras ello llegó el momento definitivo de anunciar al ganador o ganadora y Famous apareció con el trofeo para ceder el testigo. Junto a él, Roberto leyó: "Los espectadores de OT han decidido que con el 45% de los votos el ganador sea ¡Nia!". Todos los compañeros le abrazaron y celebraron su triunfo.

�� Lxs espectadorxs de Operación Triunfo han decidido con el 45% de los votos que la ganadora de esta edición sea @SoyNiaOT2020 ������✨ #OTGalaFinalpic.twitter.com/LDdMUjxQjN — Operación Triunfo (@OT_Oficial) June 10, 2020

"Quiero nombrar a mis abuelos porque estoy aquí gracias a ellos. También quiero nombrar a mis compañeros porque han sido una familia. Ha sido la mejor experiencia de mi vida. Son lo máximo, gracias por todo a cada uno. Gracias al jurado por todo lo que me han dicho", terminaba totalmente emocionada la absoluta ganadora de esta edición, con su trofeo, sus 100.000 euros de premio, y el reconocimiento de público y jurado.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Un programa pequeño para Nia; así fue la gala 5 de 'Operación Triunfo'

Críticas a 'Operación Triunfo' por olvidarse de los fallecidos por COVID-19 en España

Estrella Morente canta a la tauromaquia en 'Operación Triunfo' y las redes estallan en su contra