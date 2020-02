Este es el objeto de su madre que Pablo Motos no puede mirar sin emocionarse

Mamen Mendizábal abría la semana de invitados en 'El Hormiguero' para presentar su nuevo proyecto, 'Palo y Astilla', un programa que emitirá La Sexta donde se mostrará "patrimonio emocional" de los padres de personajes relevantes en España como Iñaki Gabilondo o el del Gran Wyoming.

En un momento del programa, Mendizábal justificaba el por qué de este programa, la idea orginal del mismo. La periodista de La Sexta afirmaba que la convencieron de hacer este proyecto cuando le metieron en la cabeza la de: ¿Qué le dirías a tu madre si todavía estuviera viva?, si tuvieras la oportunidad de viajar en el tiempo y decir las cosas que nunca has dicho. Eso es una oportunidad muy bonita".

Mamen continuaba preguntándole a Pablo Motos de quién tiene más, si de su madre o de su padre. El presentador respondía rápido, "de mi madre". A continuación, Motos se arrancaba a confensar que: "Tengo más cosas de mi madre, recuerdos... Yo no quería. Cuando falleció, para mí, es un impacto brutal".

Pablo Motos hacía hincapié en la comparación de como vivió de forma diferente la muerte de su madre y de su padre: "Cuando se murió mi padre dije, vale, esto funciona así, me voy a ir quedando solo. Cuando murió mi madre es como que no te lo crees, y yo no quería tener nada de ella".

Por suerte para el presentador de 'El Hormiguero', aquí intervino su hermana, que le entregó algunos objetos que Motos tiene guardados con especial cariño en su casa. De estos objetos, confesaba Pablo, que hay una fotografía que no se atreve a mirar: "Es una fotografía donde mi madre está embarazada de mí, es como ¡guau! esto es lo más valioso que tengo en la casa'.

Mamen Mendizábal recogía la historia de Pablo para concluir que: "Lo que remueve es lo que tienes de ellos de verdad, no la nariz o los ojos, sino en el corazón, los valores que se han quedado para siempre, porque pasamos un motón de tiempo intentando matar a los padres cuando somos jóvenes, y luego cuando nos damos cuenta ya no están".