El objeto con el que Anne Igartiburu ha recordado a Raffaella Carrà desde la Puerta del Sol: "Un mensaje"

Anne Igartiburu ha sido la encargada de despedir el año en RTVE, y en esta ocasión lo ha hecho junto a Jacob Petrus. Hace tan solo unos días, Ana Obregón anunciaba su positivo en coronavirus, que le impedía estar en la Puerta del Sol en esta noche tan especial. La presentadora se mostraba nostálgica en sus redes sociales, donde ha compartido varias imágenes de años anteriores dando las campanadas, ha actualizado su estado de salud y ha enviado los mejores deseos para este 2022.

La que sí ha estado en el kilómetro cero, y con este año ya van 17, ha sido Igartiburu. La presentadora ha lucido un pantalón, acompañado de un corpiño con mucha historia y una capa. Desde 2009, Alberto Caprile es el encargado de su look en la última noche del año. Con el rojo como color principal, en los últimos años hemos podido ver todo tipo de vestido, con brillos, con distintos escotes, de manga larga, pero este año ha sido inédito, ya que nunca antes había lucido pantalones.

Carmen Porter se sincera y revela sus planes para esta Nochevieja: afectan de lleno a Iker Jiménez La presentadora ha publicado un vídeo en el que cuenta con quién pasará esta última noche del año Adrián QuijadaMadrid 31 dic 2021 - 12:23

"Este año el vestido ya estaba hecho hacía tiempo, y de repente se me ocurrió la idea de meterle un pantalón, y por eso este año no llevo un vestido al uso, es un pantalón con un corpiño y una capa", contaba Anne, que añadía que la capa es bicolor, ya que cuenta con un puntito rosa. La moda sostenible ha estado presente en el look, utilizando materiales que Caprile ya tenía previamente.

La noche ha estado cargada de emociones. Por un lado, los presentadores no se han querido olvidar de Obregón, a quién han enviado un cariñoso saludo. Además, han conectado en directo con sus compañeros de Canarias, que en esta ocasión han querido despedir el año desde la isla de La Palma, con motivo de la erupción del volcán Cumbre Vieja. Jacob Petrus se ha estrenado este año y ha calificado el momento como "algo para contar a los nietos". También ha querido enviar un mensaje a sus dos hijos, Eric y Alejandro, que este año han vivido la primera Nochevieja sin su padre. "Sois muy grandes", les decía Petrus.

Ya estamos en directo desde la Puerta del Sol y La Palma en las #CampanadasRTVE Síguelo con nosotros https://t.co/ZwPF1LRUFPpic.twitter.com/5rFdylRVjE — La 1 (@La1_tve) December 31, 2021





El amuleto de Anne Igartiburu para dar las Campanadas

Es conocido que Anne, toda una veterana en las campanadas, lleva todos los años una tortilla para cenar antes del gran momento. Este 31 de diciembre, la presentadora ha compartido otro detalle de lo más personal. Se trata de un amuleto que ha llevado en los últimos años durante la retransmisión y que era de una persona muy especial. "Me he traído una estrella como amuleto. Ya me la traje hace dos años. Era de Raffaella Carrá y me trae mucha suerte. Vino hace dos años porque yo la quería mucho y hoy la mandamos un beso desde aquí hasta arriba porque esta es su casa", ha confesado en directo, enviando un beso al cielo.