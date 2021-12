Anne Igartiburu y sus 17 años al frente de las campanadas: su sueldo y la carrera que la aupó como referente

Si hay una persona querida y admirada por toda la sociedad española esa es Anne Igartiburu (Elorrio, 1969). Con más de 20 años en RTVE y 27 años de carrera profesional es uno de sus rostros más conocidos de la pequeña pantalla, por lo que se ha ganado el cariño del público durante todo este tiempo por un carisma que es capaz de traspasar el espacio mediático en el que se desenvuelve con una sensibilidad especial.

Gracias a la encomiable labor como presentadora de su propio espacio en TVE con 'Corazón' y, sobre todo, como presentadora habitual de las campanadas de fin de año desde la madrileña Puerta del Sol, Igartiburu se ha convertido en un icono irreemplazable en las emisiones que seguimos con emoción cada 31 de diciembre para recibir al nuevo año.

Además de estar acreditadamente consolidada su carrera como presentadora de televisión, Anne Igartiburu ha sumado nuevas experiencias hasta convertirse en una experta en 'coaching', un nuevo factor profesional que desarrolló durante el largo y monótono confinamiento. Gracias a sus másteres en Comunicación, Moda y Empresa ha conseguido invertir de manera muy acertada parte de su patrimonio, hasta ostentar hoy en día hasta tres cargos ejecutivos en tres empresas distintas.

El inicio de una carrera fulgurante

Las primeras apariciones de Anne Igartiburu en la pequeña pantalla fueron en cadenas locales como Arrasate Telebista y Euskal Telebista, hasta que en 1994 dio el salto a la televisión nacional. Su carrera comenzó a despegar en Telecinco, donde se puso al frente de 'Una pareja feliz' junto a Antonio Hidalgo hasta que pasó a engrosar la nómina de profesionales del grupo que le cambiaría la vida: RTVE.

Fue en el año 1997 cuando se puso al frente de 'Corazón', programa al que sigue uniendo su carrera profesional. No obstante, estos veinte años conduciendo el mismo programa, fueron interrumpidos en 2006 cuando pasó a trabajar para el magazín vespertino '+ Gente'.

Sin embargo, tras un breve parón, la presentadora recuperó su programa, el que compaginaba con otros formatos de TVE como '¡Mira quién baila!' y diferentes galas: 'Festival de Eurovisión', 'Gala Inocente, Inocente', gala de año nuevo y las 'Campanadas'. Es por esto por lo que Igartiburu se ha convertido en la cara de las Campanadas de La 1, las que lleva presentando desde el año 2005. Este año repetirá experiencia y cumplirá 17 años al frente del evento televisivo y, por segundo año consecutivo, lo hará junto con Ana Obregón. Por este evento, se ha conocido que cobra 30.000 euros.





Una carrera frustrada como deportista profesional

Antes de hacer de la televisión el hábitat de su vida profesional, una joven Anne soñaba con convertirse en atleta profesional. Sólo una desgracia lo impidió. Tras el fallecimiento de su madre, la comunicadora abandonó su sueño para centrarse en sus estudios universitarios y en cuidar a su familia.

Igartiburu nació en Elorrio, Vizcaya, el 18 de febrero de 1969, donde creció junto a su hermano, su padre y su madre. El padre de la comunicadora era constructor y la madre maestra, profesión que compaginaba formando parte del grupo de voluntarios de Salvamento de la Ertzaina como guía canina. Un accidente de helicóptero en 1987 cerca del lago Enol, localizado en los Picos de Europa, mientras participaba en la búsqueda de un niño desaparecido le costó la vida.

Con tan solo 16 años, Anne se marchó a Estados Unidos a estudiar Gestión Empresarial y, tiempo después, se trasladó a Francia y Luxemburgo para seguir estudiando. Gracias a esto, la presentadora maneja hoy hasta cinco idiomas.

Tras este tour por el extranjero, decidió volver a casa. Consiguió su primer trabajo en una empresa de ingeniería en Mondragón, pero con los años se dio cuenta de que lo que de verdad le gustaba era la comunicación, por lo que decidió probar suerte en este mundo tan complicado.

"Yo estaba en una empresa, donde ayudaba con Producción, y de ahí pasé a ETB. Grababa entrevistas y presentaba. Una cinta de las que grabé llegó a Telecinco, les gusté y comencé en la cadena en el 93", llegó a confesar la propia Anne Igartiburu en una entrevista.





Una vida sentimental con multitud de altibajos

La laureada presentadora, a pesar de su peso mediático, siempre ha intentado mantener su vida amorosa y personal en el anonimato. Su romance más revulsivo fue el que le unió a Álvaro Fuster, empresario e íntimo amigo del Rey Felipe VI. A pesar de no ser una relación muy larga, con quien estuvo en 2007, fue muy intensa a ojos de los espectadores. La diferencia de clases fue, sin embargo, uno de los motivos que les empujó hasta el divorcio.

Otro nombre en la lista de romances de Igartiburu es Fran Rivera. El torero y la presentadora fueron pillados por un paparazzi. Estas fotografías provocaron que Rivera pusiera una demanda, ya que algunos medios afirmaban que su encuentro se había producido días antes de su boda con Eugenia Martínez de Irujo. Sin embargo, el Tribunal Supremo desestimó la demanda. De manera más fugaz, pasaron por su vida otro torero, el diestro Israel Lacho, y el tenista Feliciano López.

De entre sus conquistas, solo dos hombres han conseguido llevar a Anne hasta el altar. En 2004, tras tres años de relación, Igartiburu se casó con el bailarín Igor Yebra y adoptaron a una niña india. Dos años después de darse el 'sí quiero' decidieron poner punto y final a su matrimonio.

Anne Igartiburu volvió a casarse en 2015 con Pablo Heras-Casado, director de orquesta. Un año después la pareja tuvo su primer hijo en común, Nicolás, que convirtió a la presentadora en madre biológica a los 47 años. Ella siempre se ha mostrado muy enamorada, por lo que no dudó en contar como se conocieron: "Yo estaba haciendo un programa de tarde y llegó la convocatoria para entrevistar a Pablo. Era en día festivo y yo no quería ir. Al final fui y, bueno, lo preparamos. Casualmente, dirigía un concierto para chelo de Hayden, que fue el primer disco que me regalaron mis padres con un año. Y entre Hayden, la música clásica, el auditorio… pum… caímos rendidos… más o menos…".

Cinco años después de haber formalizado su discreta historia de amor en Elorrio, la tierra natal de la presentadora, la pareja puso fin a su relación. “Creo que me ha venido muy bien esta fase de estar tranquila. Creo que son etapas distintas. Y estoy deseado, sobre todo, estar bien. Y no solo con los niños, sino también con la relación. Todo tiene un principio y un final”, destacó Anne Igartiburu en las páginas del diario ‘El Mundo’. “Creo que es importante saber que si tú amas a una relación, tienes que amarla también sabiendo que todo tiene un proceso”, declaró.

Dos adopciones y un hijo biológico

Anne Igartiburu forma es madre de tres hijos. Noa, nacida en 2001 y original de la India, fue adoptada cuando todavía estaba casada con Igor Yebra. La segunda de sus hijas, Carmen, nació en 2011 y también fue adoptada, esta vez en 2013 en Vietnam. Por su parte, Nicolás, nacido en 2016, es su único hijo biológico, fruto del matrimonio que le unía hasta hace unos meses con Pablo Heras-Casado.

“Me dan la vida. Ellas son mi guía, mis maestras. Una es india y otra vietnamita. Aunque vinieron pequeñas, cada una tiene un carácter diferente que refleja sus genes”, declaró Igartiburu en el espacio de Osborne.





Premios y reconocimientos a su dilatada carrera

Gracias a su larga trayectoria dedicada a la pequeña pantalla, Anne Igartiburu ha sido galardonada en varias ocasiones. En 2002 recibió el Premio a la mujer mejor calzada de España, concedido por el Museo del Calzado; en 2003 fue premiada con el Micrófono de Oro; en 2005 se hizo con su primera Antena de Oro, la que volvió a recibir en 2012 en la categoría de Premio a la trayectoria profesional y, ese mismo año, consiguió su primer Premio Ondas a 'Mejor Presentadora'.

Un patrimonio de seis millones de euros

Una de las cualidades de la presentadora siempre ha sabido la de reinventarse, sin importar cuántos años pasen. De ahí que, si sumamos toda su trayectoria periodística hasta ahora, acumule una impresionante fortuna. Las cifras no nos sorprenden, pues tratándose de ella no podíamos esperar menos.

De hecho, Igartiburu tiene una mansión de 500 metros cuadrados en su pueblo vizcaíno de Elorrio por la que pagó más de un millón de euros. El patrimonio de Anne, según fuentes solventes y con datos obtenidos del diario 'La Razón' y de la revista 'Lecturas', alcanza los seis millones de euros y, al año, se embolsa unos 300.000 euros por estar al frente del mítico programa de TVE 'Corazón'. A esto, como es evidente, tendríamos que sumar las colaboraciones que hace para diversos eventos televisivos y publicitarios cotizados a la altura de una mujer de éxito que no pasa de moda.