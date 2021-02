El tormentoso paso de Nuria Roca por TV3: despido por burofax y víctima del señalamiento independentista

El paso de Nuria Roca por TV3 fue efímero y traumático. La presentadora valenciana recordó con un sabor agrio su aventura por la televisión autonómica catalana. Dos años después de su despido, se atrevió a decir lo que hasta entonces no había contado. En una entrevista al diario 'El Mundo', Nuria Roca aseguraba que se fue a TV3 "porque se acabó la radio". "Si no, jamás me hubiera ido. Soy kamikaze, pero no tanto", contó en la entrevista. Allí fue a presentar 'A tota pantalla', un programa que se canceló dos meses después de su estreno, despidiendo a la también escritora vía burofax.

"Me fui a un lugar que me parecía absolutamente inhóspito. Yo iba a hacer un programa y a poner en marcha unas cosas, que, luego, no se produjeron", añadía. "Es que el 1-O me pilló allí y, partir de ahí, todo fue un despropósito. Me alegré de salir de un lugar donde realmente no quería estar. Yo me voy a hacer entretenimiento y a comunicar. Otra cosa, no", señaló la valenciana al periódico. Además, la presentadora lanzaba una pulla a los sustitutos de su programa: "Nosotros terminamos con una subida de un 50% de audiencia y, ahora, están en menos de la mitad".

Lo que parece claro es que Nuria Roca no recuerda con cariño su paso por TV3, un lugar que ella mismo define como "inhóspito". Ahora, la presentadora ha cumplido 25 años en el mundo de la televisión como colaboradora en el programa "El Hormiguero" de Pablo Motos, donde dice sentirse muy feliz y a gusto. La época de TV3 ha quedado ya muy lejos para ella.

La sustitución de Nuria Roca a Pablo Motos

Se trata de un hecho insólito, pero por primera vez tras 15 años y más de 2.000 programas,Pablo Motos no presenta uno de los episodios de 'El Hormiguero', en concreto se trata de la visita que Maluma ha hecho al espacio de Atresmedia este lunes. En su lugar, la colaboradora habitual Nuria Roca se ha encargado de ocupar el lugar de Motos y de recibir al invitado, además de interactuar con las famosas hormigas.

El propio presentador se ha dirigido a todos sus seguidores a través de su perfil oficial en Instagram. Estas eran sus palabras: "Hola. Pues aquí estoy, en casa. Resulta que esta tarde una persona se ha hecho un test de antígenos y le han dicho que estaba positivo. Yo, por precaución, como he estado en contacto con él, me he venido a casa. Le acaban de hacer una PCR porque dicen que el test de antígenos no estaba claro porque no estaba bien hecho".

Motos continuaba explicando que "La PCR le sale no concluyente. Yo me he hecho otra PCR que sale mañana. Mañana saldremos de dudas. Igual todo ha sido una falsa alarma, que es lo que espero, y mañana poder estar con vosotros".

El mensaje con el que Pablo Motos explica por qué no presenta el programa

Hemos conocido la noticia minutos antes de la emisión del programa a través de la cuenta oficial de Twitter de 'El Hormiguero', donde Pablo Motos ha compartido un vídeo explicando los motivos de su ausencia. Como no podía ser de otra forma, es el coronavirus el que ha impedido al presentador estar la noche del lunes en su programa tras más de 15 años de emisión ininterrumpida.

Motos se encuentra bien y no está contagiado, pero por "precaución", Pablo ha tomado esta decisión insólita en su carrera.

Hoy por primera vez tras 15 años y más de 2.000 programas, Pablo Motos no presentará el programa por precaución #MalumaEHpic.twitter.com/WakLpyPQYb — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 1, 2021

El invitado de esta edición del programa es el cantante Maluma, que ha atendido a las preguntas de Nuria Roca a través de videollamada, por lo que no se encontraba físicamente en el estudio en el que se graba 'El Hormiguero'.

Así comenzaba el programa que ha adquirido un matiz histórico por la situación. Nuria Roca hacía el habitual baile con los colaboradores y además se dirigía así a la audiencia: "¡Muy buenas noches! ¿Qué tal? No soy Pablo Motos, pero en 20 segundos os cuento lo que ha pasado, enseguida". Hasta las propias hormigas bromeaban con ella: "No, Nuria, ¿cómo estás tú?" decían entre risas. Y es que, tiene que suponer mucha presión sustituir a Pablo Motos ya que es la imagen emblema del espacio que lleva tantos años de emisión.