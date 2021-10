Nuria Roca, sobre su nueva etapa en laSexta: "Sustituir a Pablo Motos me sirvió para tener más visibilidad"

Nuria Roca comienza una nueva etapa televisiva en la parrilla de laSexta con 'La Roca', el que sustituye el espacio que dejó 'Liarla Pardo' cuando Cristina Pardo decidió ponerse al frente de 'Más vale tarde'. La presentadora se enfrenta a su propio espacio con el objetivo de convertirse en un magacín de actualidad que atrape a los espectadores, pero informando de manera "diferente" y "donde prime la sonrisa y el humor".

La comunicadora se encuentra en una gran etapa profesional, ya que no dejamos de verla en pantalla gracias a programas como 'Family Feud: La batalla de los famosos' y 'El Hormiguero'. A pesar de que cuenta con una larga trayectoria, dado que lleva más de 20 años en pantalla, reconoce que el programa de las hormigas le ha servido como trampolín. A pesar de que, en un principio, le dio "respeto" sustituir a Pablo Motos, cree que fue una oportunidad que le dio una mayor visibilidad y le ayudó a estar donde está actualmente.

"'El Hormiguero' es un programa muy amplificador. Todo lo que sucede en 'El Hormiguero' tiene muchísima repercusión y, entonces, también la tuvo cuando se sustituyó a Pablo, que fui yo la encargada. Entonces, eso ha hecho que, a la hora de poner en marcha algún que otro formato hayan dicho 'Oye, ¿Por qué no lo hace Nuria?'", ha reconocido en una entrevista para COPE. Asimismo, asegura que tenía muchas ganas de empezar 'La Roca' y que se encuentra en un gran momento.









¿Cómo te enfrentas a 'La Roca'? Sustituyendo a Cristina Pardo en una franja como la del domingo.

Con muchas ganas porque, creo, que tenemos entre manos un muy buen programa y queremos salir en antena ya para que la gente, poquito a poco, se nos vaya sumando y vaya disfrutando de 'La Roca'. Vamos a ofrecer entretenimiento, actualidad, información y política y, estos pilares, son sobre los que va a pivotar todo el programa A partir de ahí, crear tres mesas diferentes con diferentes colaboradores que nos van a ir aportando todo esto.

¿Qué Nuria Roca podremos ver al frente de este programa?

Yo no sé ser de otra manera. Lo que pasa es que es muy difícil, cuando tu haces un programa de cuatro horas y media de directo, y yo he estado haciendo cuatro horas de directo todo los días durante cuatro temporadas de la radio, es muy difícil no ser tú. Porque, durante media hora en un programa donde tienes que hablar siete veces, pues puedes aprenderte un papel. Pero, cuando estás en directo durante cuatro horas, es imposible ser otra persona que no seas tú. Con todo lo bueno que uno tiene y lo regular.

¿Qué consejos te ha dado Cristina Pardo? ¿Qué te dijo cuando se enteró de que ibas a ocupar tú el espacio que había dejado su programa, 'Liarla Pardo'?

Cristina feliz, encantada, me dijo que le diga lo que necesite. En ese sentido, Cristina es absolutamente maravillosa. Entonces, te digo que es una suerte el poder tener esa franja y el poder poner en marcha un programa como el de 'La Roca'.

Un consejo como tal no me ha dado. Simplemente, saber que la franja del domingo no es fácil y que hay que lucharla mucho porque es un día, televisivamente, complicado porque dependes de muchos factores. Dependes desde la climatología al calendario, si hay un puente si no hay un puente, si hace frío, si hace sol... Pues la gente tiene unos hábitos de consumo televisivo muy dispares un domingo. Entonces, lo que tienes que hacer, independientemente de esos factores, es hacer el mejor programa y, a partir de ahí, cualquiera que pase por 'La Roca' que se quede.









Nunca antes te habías puesto al frente de un espacio dedicado de forma tronca a la actualidad...

No, aunque si había tratado antes la actualidad. Al igual que en la radio, teníamos actualidad, entrevistas... Teníamos un poco de todo. Si que es verdad que, en televisión, todo lo que he hecho ha sido entretenimiento y, ahora, este programa va a tener una parte muy centrada en lo que es la actualidad y la política. Y, ahí, evidentemente, te tienes que poner las pilas y estar al tanto de todo lo que ocurre, con más información de la habitual porque, de forma normal, los que somos curiosos, nos gusta enterarnos de todo, pero ahora es que tengo una obligación.

Pablo Motos te visitará en 'La Roca'... ¿Cómo te enfrentas a este cambio de papeles?

Me apetece muchísimo. Muchísimo es muchísimo porque Pablo está en un momento vital y profesional maravilloso. Entonces, además de verle todo los días en 'El Hormiguero', la oportunidad de hablar con él y que me cuente cómo se siente y cómo está, creo que va a ser muy interesante.

¿Y tener a Juan del Val como colaborador?

Esto es muy fácil de entender cuando la primera parte del programa versa en el entretenimiento y yo quería una mesa donde hubiera un clima creado. Y ese clima era el de la radio, el que nosotros teníamos, todos los días, durante cuatro horas y cuatro temporadas. Entonces, en esa mesa están Juan del Val, Nacho García, Sara Ramos... Y, ahora, también se suma Antonia San Juan. Y, a partir de ahí, eso que tenemos ganado. Luego, vamos a ir creando el resto de mesas donde vamos a ver muchas cosas interesantes. Creemos que esa mesa es muy importante a la hora de arrancar.









¿Crees que esos días en los que presentaste 'El Hormiguero' te sirvieron como trampolín para tener una mayor visibilidad?

¿Cómo viviste el momento en el que te comunicaron que presentabas 'El Hormiguero'?

Fue una responsabilidad, además, teniendo en cuenta que fue hora y media antes de comenzar el directo... (risas). Pues con nervios, con responsabilidad, con compromiso... Pero con mucha ilusión también y con ganas de hacer el mejor 'Hormiguero' para que Pablo también estuviera tranquilo porque su papel no era fácil tampoco.

Tu presencia como presentadora durante la baja de Pablo Motos fue tan bien recibida que los fans pedían un día para que lo retomaras...

Yo halagadísima. Encantada de todos esos comentarios buenos. También, es verdad, que debemos tenerlos siempre en reserva. Está muy bien que te hagan halagos y piropos, pero, también es verdad que no siempre eres tan guapo como pareces.

¿Por qué estuviste unos años algo apartada de la televisión? ¿Dejaron de llamarte o fue decisión propia?

Teniendo en cuenta que hacía un programa diario de cuatro horas... También tienes que saber cuando estás centrada en una cosa y cuando estás centrada en otra. Y yo, siempre lo he dicho, una de las mejores etapas profesionales ha sido 'Lo mejor que te puede pasar'. De hecho, esta etapa viene después de esa, absolutamente.