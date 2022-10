Nuria Roca confiesa el complejo físico por el que pasó por quirófano: "No quiero hablar más del tema"

Este domingo, Nuria Roca volvió a ponerse al frente de 'La Roca'. Tras hacer un repaso de la actualidad, la presentadora dio paso a la sección de entretenimiento en la que analizan las nuevas tendencias, esta vez de belleza. En las imágenes se podía ver como una joven se pegaba las orejas con cinta para evitar que "estén soplillo". Fue entonces cuando la presentadora reveló uno de sus mayores complejos físicos.

Tal y como contó la conductora del espacio de laSexta, siempre ha tenido "un trauma" con las orejas desde su infancia. De hecho, aunque ya nos las tiene como cuando era niña, no le gusta demasiado mostrarlas. Sara Ramos mostró a los espectadores un vídeo de TikTok en el que se veía un truco de cómo una mujer se pegaba las orejas a la cabeza para que no le sobresaliesen del peinado. “Si tu oreja no está bien pegada a la cara, he buscado en Tik Tok qué puedes hacer", señalaba la colaboradora.

"Estoy notando a Nuria un poco tensa", soltaba entonces Juan del Val, consciente del mayor complejo de su mujer. "Todos los temas que tengan que ver con las orejas despegadas me afectan muchísimo", reconocía Roca. "¡No me digas Nuria!", reaccionaba Sara Ramos. "Porque una cosa es que tú te las pegaras y otra, que el trauma se haya superado", declaraba la presentadora. "Entonces, no me hace ninguna gracia que me traigáis vídeos de gente con orejas despegadas", agregaba.

"¿Tú te has pegado las orejas?", le preguntaban. “Yo me pegué las orejas, con pegamento no, pero lo intenté", reconocía la conductora del espacio, haciendo referencia a que se las había pegado con cirugía. "Cuando una tiene un trauma intenta buscarle solución como sea. Yo hice pegamento, doble cinta... Al final están pegadas y punto y pelota. Y no quiero hablar más del tema", justificaba.









"Se operó de las orejas de soplillo"

"Me pasé toda la infancia saliendo de la piscina con el pelo para delante", confesaba tras mostrar sus orejas a la cámara. "O sea, que el pegamento no es la solución", aconsejaba Roca. "Con pegamento, por favor, nadie", insistía. Ante esto, los colaboradores señalaron que "nunca enseña las orejas". "Sí las enseño porque me hago coletas y todo, pero me he pasado toda la infancia, para que os hagáis una idea, saliendo de la piscina con el pelo para delante", aseguraba ella.

No obstante, no es la primera vez que Roca habla de su complejo en televisión. "Se operó de las orejas de soplillo", desvelaba de pronto Pablo Motos en 'El Hormiguero'. "Yo no quería contarlo porque es un trauma. Imagina tu infancia. Yo salía de la piscina tapándome las orejas de soplillo y ahora lo sigo haciendo porque eso no se olvida... sueño que se me despegan", comentó la presentadora.

Según contó la propia presentadora, su complejo era tan grande que, cuando dio a luz a sus hijos, lo primero que preguntó es si "tenían las orejas pegadas". "Me pasé una semana con la cabeza vendada, porque en aquellos tiempos no había los métodos de ahora, pero lo solucioné y muy bien", explicó, recordando ese duro momento de su adolescencia.