Nuria Roca alucina con la reacción de una espectadora de 'El Hormiguero' en directo: "No me lo creo"

Pablo Motos ha vuelto a dar positivo por coronavirus. Como consecuencia, 'El Hormiguero' ha aprovechado la experiencia de Nuria Roca al frente del espacio y ha sido la elegida para coger las riendas durante toda esta semana. Este lunes, el presentador volverá al plató, ya que ya ha dado negativo por covid. No obstante, Roca tuvo que cerrar la semana este jueves con Rosalía. Aunque ya se acerca el final de su etapa como presentadora del formato de las hormigas, ha tenido que hacer frente a algunos llamativos momentos que no han pasado desapercibidos para nadie.

Este miércoles, la conductora del espacio recibió a Goyo Jiménez como invitado. El entrevistado acudió al espacio para presentar 'Aiguantulivinamérica 3', espectáculo que completa la trilogía de esta obra del actor y que puede verse en el teatro Capitol Gran Vía de Madrid hasta el próximo 1 de mayo. "Llevo 20 años hablando de Estados Unidos, pero nunca he estado allí. Me hice una idea de cómo eran con las series y las películas, pero en mayo iré a visitarles para contarles como son ellos", reconocía el actor entre risas.

Después de la entrevista, llegó el turno de la sección en la que regalan la 'Tarjeta Hormiguero' con 3.000 euros. Para ello, la presentadora contó con la ayuda del artista. Esta vez, regalaban 6.000 euros, ya que la semana pasada no lograron dar el premio. Tras probar varios números de teléfono, de los que no obtuvieron respuesta, Rosario les cogió la llamada. Sin embargo, no fue como esperaban.

"¿Sabe usted qué es lo que quiero?", le preguntaban la presentadora y el entrevistado a la espectadora. "La tarjeta de 'El hormiguero", acertaba ella, muy segura de las respuesta. No obstante, la mujer no se acababa de creer que acababa de ganar esa cantidad de dinero y de que estaba hablando con el espacio producido por '7yAcción', ya que suponía que le estaban gastando una broma.





"Le quitamos los 6.000 pavos"



"Mira, yo esto no me lo creo porque yo lo estoy viendo y aquí nadie está hablando. Están en pantalla y no están hablando de esto. No hijo, no, no, no", decía Rosario. "Hay un poco de retraso, Rosario. No espera, no cuelgues. Te lo juro por mi madre que esto es dinero, ¿seguro que no tienes puesto 'First dates'? Tú tranquila que has ganado los 6.000 euros", le aseguraba la conductora del espacio.

A pesar de ello, la mujer seguía teniendo dudas. "Queremos que lo celebres. No te preocupes que no te estamos engañando. Si no tienes Antena 3 lo pones y nos ves, que somos nosotros", insistía Roca. "Sí, sí, no. Yo ya no me lo creo esto", reaccionaba la espectadora, quien terminaba por colgar el teléfono. La comunicadora se quedó totalmente descolocada ante este momento.

"Ay, que no se lo ha creído, ¿Qué hacemos? Le quitamos los 6.000 pavos, ¿no?", opinaban Trancas y Barrancas. No obstante, la también presentadora de 'La Roca' quiso darle el premio a Rosario a pesar de su reacción: "No, no pasa nada porque sabemos al número al que hemos llamado y, aunque no lo hemos dicho en antena, lo sabemos, por lo tanto Rosario se lleva los 6.000 euros".