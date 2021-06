Se desvela la verdad sobre la ruptura de María Teresa Campos con Bigote Arrocet

Este fin de semana, María Teresa Campos ha acaparado todos los espacios del corazón, Esto se debe a que, el pasado 18 de junio, la popular presentadora de Telecinco cumplió 80 años. Asimismo, en estos últimos meses, su edad pasó a estar en el centro de los comentarios, ya que muchos señalaban que la periodista no tenía edad para seguir presentado programas.

Incluso ella siempre ha mostrado muy ofendida cuando han hecho referencia a su elevada edad en las entrevistas, lo que sucedió en la que protagonizó con Isabel Gemio. "¿Te imaginabas así con casi 80 años?", le preguntó la presentadora, que recibió una tajante respuesta: "Tú eres una cerda. Eso no lo ha dicho todavía nadie en televisión". No obstante, se mostró muy feliz celebrando su cumpleaños junto a su familia.

Esta noticia llegó a 'Juntos Telemadrid', donde recordaron que La Campos cumpliría los 80 y, a raíz de esto, pusieron sobre la mesa las polémicas que la comunicadora ha protagonizado en los últimos años. Concretamente, los colaboradores hicieron hincapié en la sonada ruptura de la presentadora y Bigote Arrocet.

"María Teresa Campos sigue enganchadísima a la historia de Bigote Arrocet, aunque ella diga que no. Ella no ha contado la verdad de la relación con Bigote. Yo he hablado con Bigote muchísimas veces. De hecho, publiqué sus primeras palabras después de la ruptura. Lo que ha contado Teresa no se ciñe a la verdad", comenzaba diciendo el periodista Saúl Ortiz.

"¿En qué sentido?", se interesó Maria Eugenia Yague. "Pues en que la relación estaba muy tocada. En que había muchas discusiones, en que había habido muchos enfrentamientos entre ellos, en que Bigote estaba hasta aquí...", explicaba el colaborador. "¿No crees que era una pareja de cuatro o de cinco?", planteó la colaboradora, lo que su compañero corroboró: "Totalmente".









"Ella hizo todo el show"

"Fíjate, que lo me llegó a decir hace poco Bigote. Él me dijo: 'Yo no quería romper con Teresa, yo solamente necesitaba un espacio... Estaba muy contaminado y necesitaba descansar un poco'. Y ella se tomó esta distancia como una ruptura definitiva e hizo todo el show que hizo después", reveló Ortiz, dejando muy sorprendidos a sus compañeros.

Ya hace tres años desde que María Teresa Campos anunció que había puesto punto y final a su relación con Arrocet: "Yo, María Teresa Campos, quiero comunicar a través de este programa, algo relativo a mi vida personal. A lo largo de estos años se ha especulado con crisis y rupturas infundadas. Las relaciones duran más o menos tiempo, a veces toda la vida o, como en mi caso, casi seis años. Quiero manifestar, para evitar todo tipo de especulación, que nuestra relación se ha roto recientemente".

Durante su relación hubo rumores de deslealtad y, desde que se hizo pública la noticia de su separación, la presentadora siempre ha rechazado hablar al respecto en los medios y, cuando lo ha hecho, ha sido con desprecio. "¿Te dejó con un mensaje de WhatsApp? ¿Fue algo así?", le recordó Pablo Motos en 'El Hormiguero'. "Sí", afirmó . Al ver la intención del presentador de seguir preguntando por el tema, la entrevistada cortó a tiempo y cambió de tema para hablar de otro tema. "Esto está muy visto ya", cortó al presentador. "Yo estoy hasta las narices. No voy a estar el resto de mi vida, que ya es poca, hablando de ese ser... Ese ser pasó por mi vida. Fueron seis años, más o menos felices, pero no está ni se le espera. Lo he dicho ya muchas veces y, por favor, dejarme que eso ya pase de mi vida", zanjó.

La balanza entre el daño y la felicidad según María Teresa Campos #CamposEHpic.twitter.com/nB99KjPR82 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) May 25, 2021