José Mota rompe su silencio y responde a Juan Muñoz y a su excusa de que llevaba “unas copas de más”

Juan Muñoz y José Mota han sido los protagonistas de esta semana después de que el primero arremetiese duramente contra el que fuera su compañero en ‘Cruz y Raya’ asegurando que era una “mala persona”. Y es que Muñoz, después de todo el revuelo que ha provocado estos días con sus declaraciones a la revista ‘Semana’ ha terminado por disculpar a través de las redes sociales este sábado por medio de un vídeo en el que mostraba sus disculpas y explicaba, en detalle, los motivos de su ataque.

“Estoy para pedir públicamente disculpas a José Mota y su familia por unas declaraciones tan desafortunadas y tan crueles que hice en la prensa en los últimos días y que él no se merece”, aseguraba emocionado este sábado el integrante del dúo cómico. Un vídeo que se volvió rápidamente viral en redes sociales y que provocó que terminara por mojarse hasta Santiago Segura, director de cine y habitual colaborador de Mota.

Los ataques de Muños a Mota y las disculpas

El cómico explicaba este sábado en un mensaje en redes sociales los motivos de su enfado con su ex compañero: “Yo esperaba que él me hubiese dado un abrazo tras el fallecimiento de mi madre, aunque su mujer me mandó el pésame por Whatsapp, eso me dolió mucho, y se juntó con el dolor de la primera Nochevieja con mi madre”. Algo que Juan Muñoz ya había detallado en su entrevista con el periodista de ‘Semana’, pero añadiendo en esta ocasión un detalle más.

“Con unas copillas de más, me preguntó un periodista y empecé a decir disparates que Jose no se merece, y me parece una bellísima persona”. Y es que esas mismas excusas las ha aplaudido este sábado el también humorista y director, Santiago Segura. “No es fácil disculparse, admitir errores, pedir perdón... Juan, este gesto te honra. José Mota es una persona excepcional y todo esto no tenía ningún sentido”.

No es fácil disculparse, admitir errores, pedir perdón... @CruzyrayaJuan este gesto te honra.@JoseMotatv es una persona excepcional y todo esto no tenía ningún sentido. pic.twitter.com/BhNfdqrfln — Santiago Segura (@SSantiagosegura) January 9, 2021

La esperada respuesta de José Mota

Pero las palabras más esperadas eran las de José Mota. El cómico se había mantenido en silencio durante los últimos cinco días, y solo ha hablado a través de allegados y por medio también de la revista semana. Ahora, y también a través de las redes sociales, el humorista manchego ha reaccionado a las disculpas del que fuera su amigo y le manda un mensaje.

“Muchas gracias Juan por tus disculpas. Te aseguro que todos los años que hemos compartido juntos están muy por encima de todo esto. ¡¡¡Un gran abrazoooo!!!”. Con ello, Mota da carpetazo al conflicto y manda un abrazo a un ex compañero arrepentido y que no ha pasado por un buen momento emocional.