El gesto de Rocío Flores con su madre que saca de sus casillas a Jorge Javier: “Es como darle una guantada”

La hija de Rocío Carrasco, Rocío Flores, lleva meses en el epicentro mediático desde que su madre comenzase una docuserieen la que cuenta los principales episodios de su vida junto al que fue su marido durante muchos años, Antonio David Flores. Fruto de la cual tuvo a Rocío y a su hermano David.

Sin embargo, la serie documental no solo se ha centrado en Antonio David Flores, ya que en más de una ocasión la hija de Rocío Jurado también ha aprovechado para hablar sobre sus hijos, con los que no se habla desde el año 2012.





Carrasco explica por qué no llama a su hija

Los miércoles suele ser el día habitual en el que Telecinco emite un nuevo episodio de la docuserie. Sin embargo, este miércoles la cadena de Fuencarral celebraba un día especial, ya que por primera vez durante muchos años, Carrasco acudía presencialmente al programa para conceder una primera entrevista en la cual aclarar alguno de los puntos que habían salido durante las semanas anteriores.





Entre esos puntos a aclarar, había uno elementar que hacía referencia a su hija: por qué no le coge el teléfono. Rocío Flores le suplicó a su madre, durante una de las tertulias de 'Supervivientes' en Ana Rosa Quintana, que le cogiese el teléfono. Según contaba, había intentado ponerse en contacto con ella, pero su madre no le había cogido el teléfono.





“Mamá, tus hijos no te los ha arrancado nadie, te he llamado dos veces ¡Llámanos, no puedo más!”, decía. Algo a lo que su madre, entre lágrimas, admitía no estar todavía capacitada. “No estoy preparada y sé que ella tampoco”, explicó a Jorge Javier Vázquez y Carlota Corredera.

El gesto que ha sacado de sus casillas a Jorge Javier Vázquez

Sin embargo, este viernes la hija de Rocío Carrasco, Rocío Flores, ha acudido a la tienda que tiene la pareja de su padre, Olga Moreno— actualmente concursante de 'Supervivientes'— para asegurarse de que todo estaba en orden.

Flores ha aprovechado la ocasión para compartir con sus seguidores dos prendas muy significativas, una cazadora con una enorme imagen de su abuela, Rocío Jurado, y un bolso con la foto de la mujer de su padre. Gesto, que en palabras de Jorge Javier, Olga "Va a flipar cuando vuelva y vea esta pedazo de detalle", aunque a él, personalmente, no le ha gustado.





“A mí sinceramente, yo creo que en estos momentos el perfil bajito en el caso de Rocío Flores… en toda esta historia, que salgas tú con un bolso de Olga es como darle otra guantada a tu madre”, ha explicado en 'Sálvame'.

También te puede interesar

Fidel Albiac rompe su silencio y manda un mensaje a Rocío Carrasco en pleno directo: "No solo a ella"

Jorge Javier se cansa de las críticas de una compañera de Ana Rosa a Rocío Carrasco: "Calladita estás más..."