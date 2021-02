Paz Padilla sufre un accidente que le obliga a ir al hospital: "Me dolía muchísimo"

Paz Padilla no se encuentra en su mejor momento. Sin embargo, la presentadora de Telecinco siempre se ha caracterizado por enfrentarse a la vida con mucho optimismo y siempre aportar un toque de humor, sea la que sea la situación ante la que debe mantenerse firme.

El pasado viernes, la actriz difundió unas imágenes que alertaron a sus seguidores. La presentadora de 'Sálvame' aparecía utilizando una silla de ruedas y muletas. Ante el revuelo que causó entre sus fans, los que se mostraron algo preocupados e intrigados, Padilla decidió explicar lo que había sucedido.

La presentadora contaba desde el sofá de su casa, en el que se encontraba junto a su hijo y su novio, que se había caído y que le molestaba el pie, pero no le dio demasiada importancia. Como consecuencia del dolor, horas después, la comunicadora se vio obligada a ir al hospital.

"Cuenta que te pasó ayer", le decía su hija Anna Ferrer, que la acompañaba en todos los stories mientras estaban en el hospital. "Pues que me dolía el tobillo. Bajando las escaleras me pegué un porrazo y me dolía muchísimo pero esta mañana digo 'creo que voy a tener que ir al hospital', y aquí estamos. Y la niña cachondeándose de la madre", explicó Padilla.

"¡Le han puesto muletas!", exclamaba Ferrer a sus seguidores, manifestando lo sorprendida que estaba al ver cómo su madre no quería acudir al hospital, ya que creía que no había sido nada. No obstante, debe apoyarse en las muletas durante una temporada para poder recuperarse.

"Todo está bien. Me han puesto una tobillera", explicó la presentadora de 'Sálvame', fingiendo que se echaba a llorar desconsoladamente por lo ocurrido, aportando así su toque de humor para quitar seriedad al asunto.

"No podría recoger el premio"

Asimismo, la actriz, a pesar del dolor, dice haber tenido suerte de que le haya pasado ahora porque le dará tiempo a recuperarse para los Premios MiM. Padilla está nominada a 'Mejor Actriz de Comedia' por dar vida a La Chusa en 'La que se avecina'. "Menos mal que es dentro de un mes, porque sino no podría recoger el premio en caso de que yo fuera la ganadora, cosa que le pido a todos los astros", confesó.

Sin embargo, no es la primera vez que Padilla es víctima de un accidente doméstico. Hace unos meses apareció ante los espectadores de Telecinco con un vendaje en el dedo, lo que alarmó a sus compañeros. Tras bromear y decir a los colaboradores que se lo había hecho con un hacha, decidió explicarlo.

"Os voy a explicar lo que me ha pasado... Resulta que el otro día hice carne al horno. Quise cortarla y el cuchillo no me cortaba mucho y tuve la brillante idea, la estupidez, mejor dicho, de coger el cuchillo jamonero. Y entonces... ¡raf! Me han puesto tres puntos. Pero bueno, así soy yo, por hacer el tonto", declaró.