La nueva edición de “El Desafío” promete mucha pasión y retos duros

Pasión y retos más complejos son dos de las claves de la nueva temporada de El Desafío, que llega el próximo viernes a Antena 3 con concursantes tan variopintos como el extorero Jesulín de Ubrique, el cantante Omar Montes o la influyente María Pombo.

Me gustaría decir una palabra que ha supuesto este programa y es pasión. Ha sido apasionante hacerlo y la pasión que han puesto todos los concursantes ha sido espectacular, ha apuntado en una rueda de prensa Jorge Salvador, uno de los creadores del programa, junto con Pablo Motos (El hormiguero).

Tras el éxito de la primera edición emitida el año pasado, El desafío regresa con ocho nuevos concursantes que se enfrentarán a difíciles retos y pruebas, con el objetivo de ser el mejor en el juego.

La presentadora Raquel Sánchez Silva, la vedete Norma Duval, el humorista El Monaguillo, el modelo Juan Betancourt y la cómica Lorena Castell completan el equipo de concursantes de este programa que de nuevo estará presentado por Roberto Leal y producido por Atresmedia Televisión encolaboración con 7 y acción.

Todos ellos han estado presentes en una rueda de prensa en la que se han adelantado algunos de los retos físicos y mentales que han tenido que enfrentar los concursantes, entre ellos, el tiro con arco, aprender a tocar un instrumento o la apnea, una prueba icónica el programa.

Es uno de los programas más difíciles que he hecho. Hay que echarle muchas horas. Es un programa real que te lo tienes que currar, no te dan nada hecho, ha apuntado Omar Montes, quien cantará con una orquesta sinfónica, dejando de lado el "autotune" por primera vez, ha confesado.

Desde que vi el programa por primera vez, deseaba que me llamaran para poder venir porque me despertó mucho interés el desafío hacia mí mismo. Lo he disfrutado, he sufrido, me he reído, he llorado, pero he intentado siempre ser muy competitivo y venir siempre a ganar, ha apuntado por su parte el extorero Jesulín de Ubrique.

Los resultados de las pruebas son valorados por un jurado compuesto por el cineasta Santiago Segura, el escritor y colaborador de televisión Juan del Val y, por primera vez, por la presentadora Pilar Rubio (quien releva a Tamara Falcó), cuya sección en El hormiguero fue la inspiración principal para crear el programa.

Han venido a ganar y hay una rivalidad máxima entre los concursantes. Este año nos hemos reído muchísimo mas, ha habido grandísimos números, pero sobre todo hay momentos que se van a recordar para siempre, ha apuntado por su parte Roberto Leal, también presentador de Pasapalabra.

En "El Desafío", los concursantes famosos intentan cumplir los retos que el programa les va poniendo semanalmente, además de superar las pruebas que surgen en cada gala.

El programa acompaña a sus participantes en los entrenamientos y está a su lado cuando llegan a la victoria o cuando no cumplen con las expectativas. La competición, recuerda Antena 3, no solo consiste en quedar primero, sino en demostrar la capacidad de superación personal de cada participante.