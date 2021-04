Norma Duval corta TVE para cargar contra Sardà por lo que le hizo en 'Crónicas Marcianas': "¡Pídeme perdón!"

Este viernes, Javier Sardá ha conectado en directo con 'La Hora de La 1' durante su espacio dedicado a la crónica social. Con motivo del Día del Libro, el invitado ha mostrado su nuevo libro 'Intercambio de vidas'. Sin embargo, lo que ha comenzado como una tertulia sobre los libros, ha terminado como un tenso enfrentamiento entre el entrevistado y Norma Duval,colaboradora habitual del programa de TVE.

Este momento se ha dado cuando Gonzalo Miró ha hecho una pregunta a Sardá cuya respuesta ha ofendido a la colaboradora. Miró ha querido saber la opinión de Sardá sobre si cree que el humor está en peligro en la actualidad. A raíz de esto, el popular presentador ha recordado su etapa al frente de 'Crónicas Marcianas', uno de los programas más exitosos que han pasado por Telecinco.

Sardá ha confesado a Miró que, cuando estuvo al frente del conocido late show, estuvo "sentado en el banquillo un mínimo de seis ocasiones", "porque había gente dolida con alguna cosa que habíamos dicho y tenía el perfecto derecho a presentar una denuncia". Estas palabras han hecho estallar a Duval, quien fue el objetivo de su programa en varias ocasiones.

"Mira, yo no te demandé pero a mí me acribillasteis en Crónicas Marcianas sin ningún motivo solo por la audiencia. Y justicia conmigo fue poca la que hicisteis", ha comenzado diciendo la colaboradora al entrevistado. Consciente del rumbo que podía tomar esta conversación, Cristina Fernández ha pedido a sus compañeros que no hicieran por "abrir ese melón".

Sardá: "Si quieres me arrodillo"

El entrevistado ha hecho caso omiso de las peticiones de la presentadora del espacio de La 1 y ha decidido responder a la colaboradora. "Lo sé", ha reconocido Sardá a Duval por sus acusaciones. "¡Pues pídeme perdón!", le ha exigido ella aparentemente ofendida, a pesar que ya han pasado muchos años desde entonces. "Si quieres me arrodillo", le ha ofrecido Sardá de manera irónica. "Lo único que me sabe mal de esos años de televisión, una de televisión especial y llamativa pero también políticamente incorrecta, es que alguien se sintiese mal", ha reconocido él.

"No es que me sintiese mal, es que por la audiencia hacíais barbaridades", le ha reprochado la colaboradora al entrevistado. "Las cosas que habéis dicho de mí no tienen nombre ni perdón", le ha asegurado ella. Ante las palabras de Duval, Sardá le ha pedido perdón pero se ha justificado diciendo que eso lo hacía "la gente de allí" y que él se "enteraba de pocas cosas".

"Perdóname. Lo siento y me disculpo", ha terminado cediendo el entrevistado. "Es más: si en aquel momento tú hubieses visto materia jurídica, te acabo de decir lo que pienso: todo el mundo tiene derecho a presentar una demanda contra cualquiera de nosotros, faltaría más", ha agregado el comunicador, dando así la razón a la colaboradora. "Esto es la televisión en directo", concluía Fernández con un tono irónico para quitar hierro al asunto antes de dar por finalizado el programa.