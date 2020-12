Norma Duval revela su clara postura sobre la vuelta de don Juan Carlos en Navidades: "Soy felipista"

A finales de octubre, conocíamos que Norma Duval se convertía en la nueva colaboradora de 'La Hora de la 1'. Se une así a otros colaboradores como Ágatha Ruiz de la Prada, Carmen Lomana, Esther Doña, Boris Izaguirre o Gonzalo Miró. Hoy abordaban en el programa la posible vuelta por Navidad de Don Juan Carlos.

Para Moncloa, tal y como te adelantó la cadena COPE, era inoportuno. Carlos Herrera revelaba que ya la salida del país del rey emérito ocasionó presión en el Gobierno sobre Zarzuela y había un intento de levantar un cortafuegos respecto a Felipe VI.

Audio

Duval se ha pronunciado sobre esta cuestión y ha asegurado que “no tenemos que estar enfurecidos por su vuelta. Otra cosa es que se ponga a disposición de la Justicia como cualquier ciudadano. Pero el impedirle volver me parece terrible”. De esta manera, dejaba muy clara su postura. A Norma Duval no le importaría que Don Juan Carlos vuelva a casa por Navidad pues, matizaba, “otra cosa es que se ponga a disposición de la justicia como cualquier ciudadano”.

Además, aprovechaba su intervención en el ente público para elogiar la labor de Felipe VI: “Tiene que estar por encima de todas estas cosas. Tenemos un Rey maravilloso. Soy 'felipista'. Creo que es una persona recta, coherente y además está haciendo unos pasos determinando dividir su espacio y el que quedó atrás”, aseguraba.

El regreso a la televisión de Norma Duval deja evidenciada su postura en cuestiones tan actuales como esta. También pudimos verla en 'Mask Singer', el show que se está convirtiendo en todo un éxito en Antena 3. Y en un ambiente más distendido.

La Fiscalía informa de que la regularización de Juan Carlos I afecta a "una investigación más amplia"

La Fiscalía ha informado este viernes de que la regularización voluntaria de 678.393,72 euros del rey emérito Juan Carlos I afecta a "una investigación más amplia", en la que tienen que estudiar la "espontaneidad, veracidad y completitud" de la declaración tributaria efectuada hace dos días por el monarca.

Se trata del primer paso que ha dado la Fiscalía del Tribunal Supremo tras la regularización fiscal realizada por el monarca para evitar responsabilidades penales.