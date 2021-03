Noemí Galera se rompe al hablar de Álex Casademunt: "Así te quiero recordar"

La noticia del fallecimiento de Álex Casademunt, concursante de "Operación Triunfo 1", ha roto a la familia de Operación Triunfo. El joven fallecía esta madrugada a los 39 años víctima de un accidente de moto. Numerosas personalidades del mundo de la música han despedido en estas últimas horas al cantante a través de las redes sociales, incluyendo compañeros de su edición.

Una de las personas que más han sentido la pérdida de Álex es Noemí Galera. La directora de la Academia en sus últimas ediciones ha querido lanzar un mensaje muy emotivo al catalán al conocer la noticia. "Te presentaste al casting con tu tatuaje en el cuello, tu desparpajo, tu sonrisa pícara y nos enamoraste. Así te quiero recordar, Alex. Lleva tu alegría allí donde vayas, aquí la echaremos mucho de menos", ha escrito en su cuenta de Twitter.

Álex Casademunt ha muerto tras sufrir un accidente de moto en Mataró, Barcelona, según ha confirmado su agencia de representación. A través de una publicación en la cuenta de Twitter de Telegenia, la agencia ha confirmado el fallecimiento del cantante. "Sentimos mucho la noticia del fallecimiento de Álex Casademunt. Mucho ánimo a toda la familia y a sus amigos. Descanse en paz", ha escrito.

Casademunt, nacido en Vilasar de Mar, Barcelona, en 1982, saltó a la fama con la primera edición del concurso musical Operación Triunfo en 2001, y tras su paso por el 'talent' se unió al grupo musical 'Fórmula Abierta', donde junto a otros compañeros de la edición tuvo un fugaz paso por el panorama musical.

En 2003 inició su carrera musical en solitario, y también como presentador de televisión, uniéndose a programas como 'Los Lunnis' o '¡Mira quién baila!'. A lo largo de la última década ha pasado por diferentes cadenas de televisión y por diferentes programas, e incluso se unió al elenco del musical 'Mamma Mia' en 2010. En 2013 retomó su carrera musical, junto a su hermano Joan Casademunt, mientras que en 2016 volvió a los escenarios junto a 'Fórmula Abierta'.

REACCIONES DE SUS COMPAÑEROS

"Te quiero Alex. Te quiero mucho. Ve tranquilo aquí siempre estarás a nuestro lado. Mi música es tu voz. Todo mi cariño familia,amigos mis compañeros", ha escrito Chenoa. "Esta madrugada me desperté para atender cómo muchas noches a mi hija pequeña y, he leído una noticia que me ha helado el corazón. Alex es un tío espectacular, de los que jamás pierden el humor, no se puede ir tan pronto. No puede ser. No puede ser. No puede ser verdad", ha dicho por su parte Bisbal. Dura pérdida para todos.

