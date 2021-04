Noelia Núñez empieza a hablar en 'Todo es mentira' y todos sacan el mismo parecido: "Igual que ella"

Con motivo de las elecciones del 4-M convocadas por Isabel Díaz Ayuso, 'Todo es mentira' ha organizado un debate bajo el nombre 'El debate de los idealistas'. El programa de Cuatro ha reunido a las principales fuerzas políticas con opciones de entrar en la Asamblea de Madrid, con la diferencia de que han invitado "a las jóvenes promesas de cada partido". Sin embargo, no contaron con la presencia de Vox, dado que han rechazado participar.

Lo más llamativo de esto, es que el espacio de Cuatro contará con los representantes más jóvenes de cada partido, todos ellos "menores de 30 años": Noelia Núñez (PP); Javier Guardiola (PSOE), Eduardo Rubiño (Más Madrid), Joaquín Patilla (Ciudadanos) y Lilith Verstrynge (Unidas Podemos).

De inmediato, el debate fue muy comentado en redes sociales. En concreto, por la intervención de dos representantes señaladas. Los espectadores, sobre todo, se hicieron eco por la presencia de Lilith Verstrynge, una de las candidatas de Unidas Podemos, y Noelia Núñez, representante del PP que va de número 50 de los 'populares' y es miembro de Nuevas Generaciones.

Uno de los momentos más polémicos del debate llegó a raíz del polémico vídeo que publicó Unidas Podemos. Un vídeo en el cual la formación de Pablo Iglesias señala directamente a periodistas como Ana Rosa Quintana, Federico García Los Santos, Susanna Griso, Pablo Motos o Helena Resano, entre otros.

Risto corta a Lilith Verstrynge

"¿Es rentable en votos señalar a los periodistas, y sobre todo, por qué no nos habéis señalado a vosotros", le preguntó Risto Mejide a Verstrynge."Vosotros hacéis un buen trabajo", le respondió ella. Ante su contestación, el presentador la interrumpió para decirle que ella no "tiene que hacerle la pelota", ya que en 'Todo es Mentira', les han "dado mucha caña".

"Partimos del principio que, esto es importante decirlo y no lo voy a repetir más veces para solucionar un problema, hay que nombrar el problema. Si no lo nombras el problema, el problema no existe. En la Comunidad de Madrid hay una serie de problemas que hay que resolver dentro de nuestra democracia y una de ellas es de los medios de comunicación", respondió la de la formación morada.

Las llamativas palabras de Noelia Núñez

Por otro lado, otro hecho muy comentado fue la intervención de Núñez. Muchos usuarios comentaron, a través de Twitter, la similitud entre la joven e Isabel Díaz Ayuso, dado que tanto su voz como la forma de hablar les recuerda mucho a las de la propia presidenta de la Comunidad de Madrid.

"Aquí Noelia, que es la personificación de Ayuso en la voz", "Viendo el debate de Risto, estoy flipando en colores con que la representante del PP, Noelia Núñez, haya sido aleccionada para hablar como Ayuso. Esto es, entrecortada y dándole énfasis a las palabras de una forma sin sentido. Hacer de lo malo un manual de estilo. Marca PP", "Noelia del PP habla igual que Ayuso, las mismas pausas, será su ídolo, o habrán ido a la misma escuela" o "Veo en boca de Noelia Núñez la misma mano que escribe el discurso de Ayuso. Mismas palabras aprendidas de memoria, dichas por distintas bocas pero escritas por la misma persona. Nada cambia", comentan los tuiteros.

¿Qué defiende el Partido Popular?



Bajar impuestos y no despilfarrar el dinero público.



