Mónica Naranjo, revela los detalles de su regreso a la televisión: "Empieza el viaje"

Mónica Naranjo está de enhorabuena. Hace más o menos unos meses, veíamos a la cantante sentarse en el plató de Sábado Deluxe para explicar cómo era ahora su vida de soltera y cómo lo había pasado en su divorcio con su marido.

Más natural que nunca, la artista explicó con detalle cómo había ido viviendo las distintas etapas que existen cuando se toma una decisión tan importante como esta, sobre todo después de llevar años y años con entregando tu amor a la persona que tienes al lado.

Siempre le ha gustado estar en los platós de televisión, de hecho su última colaboración en uno de ellos fue en TVE siendo jurado de Operación Triunfo o como miembro del jurado también en el programa de Antena3, Tu cara me suena.

Ahora, Mónica Naranjo ha avisado a todos esos fans que tiene y que le demuestran el cariño que sienten hacia ella una nueva etapa. Parece que la cantante vuelve a la televisión con un programa propio que, sin duda, va a dar mucho de qué hablar: "Una nueva aventura y esta vez consiguiendo juntar los dos terrenos que me apasionan: música y televisión.. y muy bien acompañada por @srmonoproductions y @sonymusicspain. 8 programas, 8 entrevistas, 8 dúos... Una charla para conocer a la persona detrás del artista y como postre... un dúo donde el tema que cantemos no sea de mi repertorio ni del suyo.... empieza el viaje .... modo rec ON..".

Con este mensaje tan positivo y lleno de vitalidad, Mónica Naranjo ha advertido a todos sus seguidores que vuelve a la televisión y ¡por todo lo alto! Lo cierto es que después de pasar unos meses bastante cabizbaja por las circunstancias de la vida y lo difícil que fue, asumir el divorcio con su exmarido, ahora la cantante luce una sonrisa y un aspecto completamente nuevos, rompedores, como siempre nos ha sabido sorprender.