La mujer de Antonio Resines aclara su estado de salud tras volver a dar positivo en coronavirus: "Esta vez..."

El pasado 23 de diciembre, Antonio Resines fue ingresado en la UCI como consecuencia del coronavirus. El actor estuvo ingresado en la UCI del Hospital Gregorio Marañón por una neumonía bilateral provocada por el covid y logró volver a su casa el 10 de febrero. El actor confesó que sufrió duras consecuencias de la enfermedad como una "atrofia del 80%" y tuvo que depender del andador, pero se ha terminado recuperando después de un proceso "lento y complicado".

"Yo no me enteré que estuve en coma. Entré en diciembre y salí en enero del año siguiente. Un mes y tres días", contaba Resines. "Según vas estando mejor o peor, el mundo en el que estás es mejor o peor", apuntaba, dejando claro que sus alucinaciones eran más o menos terroríficas según se encontraba él. "¿Cuando estabas peor de salud las historias eran más dramáticas?", le preguntaba David Broncano durante su visita a 'La Resistencia', lo que el actor corroboraba.

A raíz de esto, Resines desveló lo mucho que la animó uno de los médicos que le cuidaban: "No sabes la de veces que usé el truco de la escobilla del wc con mis hijos", le dijo. De igual manera, el sanitario le dijo que todavía no podía morirse porque le necesitaban. "Me pegó un subidón que aquí estoy", reconocía el actor, mostrándose muy agradecido.

A pesar de ello, parece que el mítico protagonista de 'Los Serrano' ha vuelto a dar positivo en coronavirus. No obstante, esta vez, no ha sufrido unos síntomas tan graves ni ha tenido que ser ingresado en el hospital. Eso sí, el volver a contagiarse de la covid-19 le impidió recoger un premio en la Semana Internacional del Cine de Valladolid (Seminci), donde iba a recoger la Espiga de Honor a toda su trayectoria.









"Es verdad que he tenido covid, pero ya está"



No obstante, ha reaparecido en redes sociales, en la cuenta de Hostelería de España, con motivo de los Premios de Hostelería 2022. "Sí, soy yo. Este tipo con aspecto avejentado y con esta voz extraordinaria, soy yo", comenzaba diciendo Resines. "Es verdad que he tenido covid, pero ya está. Estoy rematando un puto covid, pero bueno… Quería agradecer este premio, no lo he podido recoger porque no debo, no es que no pueda, es que no debo", se lamentaba.

De esta forma, el actor ha confirmado que, esta vez, la recaída ha sido leve. De la misma manera, Ana Pérez-Lorente, su mujer, también ha querido pronunciarse al respecto para aclarar el actual estado de salud de su marido con el objetivo de despejar las dudas y rumores al respecto, haciendo hincapié en que se encuentra bien.

"Esta vez ha sido un trancazo. Han dicho que estaba ingresado, pero no, es negativo ya", asegura Pérez-Lorente. De esta forma, tal y como apuntó el doctor de su marido, "iba a ser un catarro y que no iba a pasar de ahí". Y así ha sido, aunque por precaución el actor se ha confinado en una habitación para estar separado y no contagiar. "Yo no lo he cogido, pero está fenomenal y no ha cogido miedo", afirma Pérez-Lorente.