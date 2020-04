Muere la abuela de Cristina Pedroche por coronavirus

Cristina Pedroche ha publicado en Instagram una foto de un corazón donde se despide de su abuela que ha fallecido por coronavirus, ya que no puede hacerlo físicamente debido al confinamiento. No solo ha querido enviarle ánimo a su familia sino también a todos aquellos que pasan por la misma situación, no poder despedirse de sus seres queridos.

La colaboradora de televisión ha explicado que estos días no están siendo fáciles, son “días horribles. Parecen sacados de una pesadilla de la que, no solo quiero, sino que NECESITO despertar”.

El mensaje de despedida de Pedroche a su abuela

Pedroche expresa la impotencia de no poder despedirse de su abuela, ni ella ni todos aquellos que sufren el fallecimiento de sus familiares por el coronavirus o por otras causas. Momentos en los que tampoco se puede dar o recibir abrazos del resto de familiares, “darles el último adiós nos hace ser seres humanos. Estar acompañados en el duelo”, escribía Cristina Pedroche en su red social. Aun así, les ha enviado todo su cariño a través de Instagram a su familia “Un abrazo a mi tía Chule y a mi tía Ángela. Un beso a mi primo Iván. A mis primos Dani, Edu, Angelines, Cristi, Vanesa”.

Aunque cuando el confinamiento pase podamos volver a salir y reunirnos con nuestras familias Pedroche asegura que les dará todo ese cariño a su familia en persona. Aunque desgraciadamente no podrá hacerlo con su abuela, “ya no podré, pero sé que estarás con tu hermanita”.

A pesar de este momento tan doloroso que está viviendo, la presentadora explica que la causa por la que no puede despedirse de su abuela Dominga y no salir a la calle es mucho más importante.

Este corazón que ha publicado en la red social ha sido su “forma de velar a los que no están”. Un mensaje de apoyo a su familia, pero también a todas las personas que estén pasando por la misma situación, haber perdido a sus seres queridos durante el confinamiento, les ha recordado que “no estáis solos. Estamos todos juntos”.

