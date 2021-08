Lara Álvarez rompe su silencio y habla claro sobre Olga Moreno en 'Supervivientes'

La edición 2021 de Supervivientes concluyó hace apenas unos días. Después de meses en los que los concursantes han tenido que pelear duro por estar en la final, el gran momento acabó llegando. La audiencia se quedó completamente sorprendida al ver que Olga Moreno se alzaba vencedora de la edición y obtenía la jugosa cantidad de 200.000 euros como vencedora.

La noticia de Olga Moreno no dejó indiferente a nadie, y aunque no esté en duda que haya hecho méritos para acabar venciendo, la audiencia no daba crédito tras todas las críticas que la concursante había recibido desde que comenzase a participar en el programa. La noticia tampoco dejó indiferente a la presentadora del reality que decidió mojarse a la hora de opinar sobre la victoria de Olga Moreno.





Tras intensos meses desde Honduras realizando su labor de presentadora desde la isla, desde la cual ya lleva ocho ediciones retransmitiendo todas las novedades desde el terreno, Lara Álvarez regresó a España para presentar la gran prueba final en la que solo podía quedar uno. Desde Madrid, la asturiana realizó acompañada de Jordi González, la presentación de las pruebas y de acompañar en todo momento a los concursantes a lo largo de los distintos retos que realizaron para lograr ser los campeones.

Durante un tiempo, debido a que la final se iba a realizar un viernes que coincidía con un compromiso de Jorge Javier Vázquez que el presentador tenía en Barcelona, se rumoreó seriamente sobre si por fin Lara Álvarez tendría la oportunidad de presentar el programa desde nuestro país, algo que por el momento no ha pasado, ya que finalmente el encargado de llevar a buen puerto la realización del programa fue su compañero Jordi González.

A pesar de "competir" entre ellos, Jordi y Lara siempre han hecho gala de su buena relación, como quedó patente en la última retransmisión del programa desde Honduras. "Gracias compañero, gracias no solo hoy. También quería darte las gracias públicamente por todas las palabras que siempre tienes de cariño, de arroparnos aquí a todos los compañeros de 'Supervivientes' desde Honduras porque sé que tienes constancia del duro trabajo que hacemos aquí y siempre tienes ese guiño que tanto agradecemos en la distancia. Sí que quería agradecértelo públicamente".

De esta manera se despidió, por última vez, Lara Álvarez de su compañero desde la isla, seguramente ya pensando en su vuelta a casa tras meses de trabajo en el extranjero.

Lara Álvarez opina sobre la victoria de Olga Moreno

Después de una larga etapa fuera de España, la asturiana ha regresado a nuestro país por todo lo alto. Al acabar ya las jornadas históricas que ha vivido en concurso televisivo, Lara ha querido estar rodeada de sus seres queridos y se la ha podido ver acompañada de su familia en un concierto de Pitingo, donde fue preguntada por su opinión acerca de que Olga Moreno fuese la ganadora.





"No tengo que decir nada, de Olga te puedo decir como supervivientes, que es de lo que puedo opinar, es una justa ganadora, una buena superviviente, que nos ha dado contenido, es una persona que ha pescado, ha convivido y se ha dejado la piel en todos los juegos. Es un programa que no engaña, lo que ves es lo que hay".

De esta manera, Lara Álvarez ha querido dejar patente su opinión sobre la ganadora de esta edición y ha asegurado Olga Moreno ha sido una de las mejores participantes de esta edición.