El motivo por el que Sonsoles Ónega no entrevistará a Iglesias en su especial sobre el 15-M

La presentadora de 'Ya es mediodía', Sonsoles Ónega, ha explicado en las últimas horas a su compañero Joaquín Prat, presentador de 'Cuatro al día' y copresentador de 'El programa de Ana Rosa' el verdadero motivo por el que no va a entrevistar al que durante estos últimos años ha sido número uno de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, en el programa especial que ha hecho sobre el fenómeno del 15-M.

Esta fecha, el 15-M de 2011, supuso una nueva etapa en la historia política de nuestro país, ya que supuso el final del sistema bipartidista así como un antes y un después en la historia de una formación que solo se había dado a conocer por algunos medios de comunicación: Unidas Podemos.

El nuevo proyecto televisivo de Sonsoles Ónega

Por el gran calado que tuvo el 15-M en el sistema político del país así como en la sociedad española que sufría los peores años de la crisis económica de 2008,Cuatro va a emitir en dos episodios diferentes el análisis de lo que supuso el nacimiento de este nuevo movimiento.

Para ello, Sonsoles Ónega reúne a destacadas figuras de la política, medios de comunicación y la cultura que pueden aportar información muy valiosa sobre lo que supuso este nuevo fenómeno.

Una de las personas que la periodista entrevista y que más expectación ha generado ha sido el que fuera presidente del Gobierno durante aquellos años, Mariano Rajoy, en la que hablará sobre su paso por la política y sobre sus años en Moncloa, en la que le tocó vivir el nacimiento de la formación morada así como la expansión de Ciudadanos.

El motivo por el que Pablo Iglesias no está presente el documental sobre el 15-M

Sin embargo, una de las personas que no va a estar presente en el documental va a ser Pablo Iglesias, el que ha sido secretario general de Unidas Podemos durante estos últimos años y una de las figuras que hicieron posible el inicio de ese movimiento y que, tras el varapalo sufrido en las últimas elecciones madrileñas, ha decidido abandonar la política.

Sonsoles Ónega, precisamente, ha querido explicar este miércoles en el programa de Joaquín Prat, por qué no va a estar él presente. Lo ha hecho cuando su compañero de cadena le ha preguntado sobre si las personas entrevistadas le han puesto condiciones, y en ese caso, cuáles, para poder entrevistarles, algo a lo que la comunicadora ha explicado que la tendencia general ha sido que no.

Sonsoles Ónega revela qué político puso más condiciones en la grabación de '15-M, ¿Generación perdida?': "Por eso no está" #CuatroAlDía12Mhttps://t.co/roxA2h6tYU — Cuatro al día (@cuatroaldia) May 12, 2021

"Están muy bien todos, tenían ganas de hablar y reflexionar. Las entrevistas fueron largas, pero todos relajados y sin todos sin poner condiciones, el que más condiciones puso es el de la coleta y por eso no está, entre otras cosas, para que luego no diga que no tiene voz, pero es un documento que recoge los últimos 10 años de nuestra historia", ha explicado.

También te puede interesar

Brad Pitt, Sonsoles Ónega y el Congreso: así le han 'reventado' la exclusiva de la coleta a Pablo Iglesias

Rajoy vuelve a la televisión y habla a Sonsoles Ónega sobre su relación con Pedro Sánchez: "Tuvo altibajos"