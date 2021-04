Sonsoles Ónega teme por la vida de una reportera y corta 'Ya es mediodía' para advertirla: "¡Cuidado!"

Con cada entrega, 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' revoluciona las redes sociales y la televisión, ya que, además de convertirse en Trendig Topic, alcanza grandes datos de audiencia, siguiendo el ejemplo de su estreno, cuando alcanzaron un 33,3% de share. Es por esto por lo que los espectadores están muy expectantes ante cada episodio de este documental, dado que Rocío Carrasco se ha pronunciado tras estar 20 años en silencio y ha desvelado los motivos por los que se alejó de sus hijos, además de cómo fue en realidad su relación con Antonio David Flores.

Desde entonces, todos los espacios han dedicado parte de su contenido a analizar esto y se han pronunciado muchos rostros reconocidos, entre los que han destacado algunos políticos como Mónica García, Irene Montero, Iñigo Errejón, Adriana Lastra o Rocío Monasterio, entre otras. Además de otros rostros reconocidos del mundo televisivo. Como era de esperar, los testimonios de Rocío Carrasco se han convertido en el pilar que sostiene 'Sálvame' cada tarde y el de 'Viva la vida' y 'Socialité' los fines de semana.

Asimismo, Rocío Carrasco también ha acaparado 'Ya es mediodía' este jueves. La reportera del espacio de Telecinco se encontraba en la calle donde vive la protagonista con motivo de su cumpleaños. "La vivienda de Rocío Carrasco en el día que cumple años. No sé si tienes datos...", ha comenzado diciendo Sonsoles Ónega hasta que ha interrumpido el programa muy asustada al temer por la vida de su compañera, Inma Rivas.

"Apártate un poco"

"¡Cuidado!", ha exclamado la conductora del espacio de Telecinco a la reportera. Sin embargo, la periodista no se ha inmutado y ha continuado sonriente ante la cámara. "¡Ay, Dios mío! Que le ha pasado una furgoneta. No sé si se ha dado cuenta ni si quiera ella. Está concentrada", se ha dicho para sí misma la presentadora al ver como una furgoneta se acercaba de forma peligrosa a la reportera por la puerta de la la urbanización en la que vive Rocío Carrasco junto a su marido Fidel Albiac.

Al ver que el vehículo pasaba a unos escasos centímetros por el lado de la reportera, Ónega creía que su compañera no se estaba dando cuenta del peligro que corría y le ha dado un toque de atención en directo. Sin embargo, la comunicadora era consciente de que no iba a pasar nada y ha explicado a la presentadora que no ha sido la única furgoneta en pasar porque la entrada de la urbanización estaba muy transitada. Además de por medios de comunicación, por repartidoras que llevaban regalos a la hija de Rocío Jurado.

"Me he dado cuenta que no dejar de pasar furgonetas porque no dejan de llegar regalos para Rocío Carrasco. Tenemos todos los detalles de cómo va a celebrar su cumpleaños", ha asegurado la reportera. "Enseguida nos lo cuentas, pero apártate un poco", le ha pedido la presentadora a su compañera para que se alejara de los coches que pasaban por la calle.