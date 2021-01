El motivo por el que Patricia Pardo se derrumba en directo en 'El Programa de Ana Rosa': "Te voy a matar"

Este martes, 'El Programa de Ana Rosa' ha dedicado parte del programa a hablar de la esperada llegada de los Reyes Magos. Es por esto por lo que la reportera del espacio se ha trasladado para hablar con los reyes antes de la gran noche. A raíz de esto, la periodista se ha interesado por lo que Patricia Pardo, presentadora en sustitución de Ana Rosa Quintana, se había pedido: "¿Tú que le has pedido a los reyes?".

La comunicadora lo tiene claro y no se ha pensado su respuesta: "Es ver a mi familia lo antes posible". Lo que no sabía Pardo es que su sueño iba a hacerse realidad en poco minutos y es que el programa de Telecinco le tenía preparada una sorpresa que le iba a hacer mucha ilusión.

De pronto, el equipo de Telecinco ha establecido una conexión en directo con Tamara, su hermana, y su sobrino. "No me lo puedo creer", ha exclamado la periodista nada más ver a su familia, mientras se llevaba las manos a la cabeza. "Ay, que guapo es mi sobrino, es el niño más guapo del mundo, que además es mi ahijado", ha comenzado diciendo la presentadora. "No me puedo creer que estés aquí, mi hermana es la persona más tímida que hay sobre la faz de la tierra", ha agregado, sin dar crédito de lo que estaba viendo.

"Sabes que te queremos un montón, que te echamos de menos, pero como dice mamá, ella no quiere ver a sus nietos esta Navidad, quiere verlos siempre que quiera", le ha dicho su hermana muy emocionada. "Os quiero muchísimo, estoy deseando veros", le ha respondido Pardo.

"Desde el mes de junio...", ha dicho la periodista, señalando que desde entonces no les ve y que le preocupa que su sobrino no se acuerde de ella. "Nosotros te vemos todos los días, no te apenes porque digas: 'mi sobrino no me conoce porque lo he visto muy pocas veces', él te ve todos los días", le ha tranquilizado Tamara.

'El Programa de Ana Rosa'

"Os lo agradezco mucho"

"Muchas gracias. Sé que eres súper tímida y que no te gustan nada estas cosas. Estoy flipando. Te lo juro. No me lo puedo creer", continuaba diciendo la presentadora. "Os quiero mucho y luego te llamo. Eres la mejor Mara", se ha despedido, mientras se quitaba las lágrimas de los ojos.

"Te voy a matar Óscar, te lo juro", ha bromeado Pardo, dado que no quería llorar en directo. "No me puedo creer que haya entrado mi hermana. De verdad, no me lo creo. Os lo agradezco mucho a todos", ha concluido la comunicadora, mostrándose muy agradecida con el equipo del programa tras reconocer que "sabía que pasaba algo porque veía al director hacer unas cosas raras".