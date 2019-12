El motivo por el que Isabel Pantoja no dará las Campanadas en Telecinco

La rumorología estaba ahí. Después del megacontrato que Isabel Pantoja firmó con Mediaset para participar en "Supervivientes" y estar presente en otros programas del grupo como "Idol Kids" (cuyo estreno es inminente), todo parecía indicar que la tonadillera iba a volver a presentar las Campanadas de fin de año en Telecinco. En las últimas semanas se habló mucho sobre ello esperando la deseada confirmación. Sin embargo, Telecinco optó finalmente por Jesús Vázquez y Paz Padilla como su pareja televisiva para ese momento tan importante.

Pero, ¿por qué no estará Isabel Pantoja ante la cámara en Nochevieja? ¿Ha habido oferta de Telecinco a la cantante? Según desveló Gema López en el programa "Sálvame", “[a Isabel Pantoja] se le ofrece dar las Campanadas. No se llegó a un acuerdo económico y no se firmó”. La noticia-bomba de Gema tuvo réplica de Anabel Pantoja, sobrina de la tonadillera. “Yo creo que no da las campanadas por un cúmulo de cosas, no solo las económicas. También influye su vida personal. Mi tía tiene un proyecto que es su nuevo disco, una gira y un documental”, aseguró Anabel para dar la cara por su tía.

El portal "Look" ha dejado entrever que Isabel Pantoja habría pedido 400.000 euros por dar las Campanadas en Nochevieja. Algo que Mediaset habría rechazado. Pantoja ya dio las campanadas en 2013 junto a Jorge Javier Vázquez con éxito de audiencia: un 22,1% de share y 3.266.000 espectadores.

Sea como fuera, la ‘tonadillera’ acaba de presentar su nuevo éxito, ‘Enamórate’ y prepara una gira de conciertos para un 2020 ilusionante. De momento, la cantante pasó el día de Navidad junto a Omar Montes - su compañero en "Supervivientes" - y su hijo Kiko. "Gracias por este día en familia. Te adoro. ¡Feliz Navidad a todos!", escribía Omar Montes junto a una imagen muy sonriente con su 'mama' y es que así es como la llama desde que compartieron aventura en 'Supervivientes'. La gran ausiencia fue la de Isa P., que está pasando estos días junto a su novio Asraf Beno lejos de Cantora.