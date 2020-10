El motivo por el que Bertín Osborne se niega a ir al programa de Buenafuente: "Miserable"

Este lunes, Concha Velasco visitó 'Late Motiv' para promocionar su nueva obra de teatro, 'La habitación de María'. Durante su visita, la actriz habló de sus proyectos actuales, pero también de su carrera profesional y su entrevista en 'Mi casa es la tuya', programa de Bertín Osborne.

Cuando se mencionó su participación en el espacio de Telecinco, Andreu Buenafuente aprovechó para preguntarle que tal está el presentador y cómo vivió la conversación con él. "Estuvimos en Valladolid, está muy guapo... es un poquito más alto que tú", le contestó Velasco entre risas.

"Tenía mucho miedo, porque ya sabemos cómo es Bertín, pero estuvo maravilloso", aseguró la invitada tras comentar que Osborne hizo muy bien su función y la hizo sentir muy cómoda a la vez que conseguía un contenido muy emotivo, por el que le han felicitado.

No obstante, el presentador reveló a la entrevistada y los espectadores que el cantante no quiere asistir a 'Late Motiv', ya que le ha rechazado en multitud de ocasiones: "Le he invitado y no quiere venir. Parece ser que le sentó mal unos sketches que hicimos aquí". Ante sus declaraciones, Velasco se mostró muy sorprendida, dado que ella participó en la creación de esos vídeos y no le comentó nada al respecto en 'Mi casa es la tuya'.

Osborne siempre ha sido muy claro en las entrevistas, por lo que, en 2016, manifestó su negativa ante el programa presentado por Buenafuente. En una entrevista para 'El Correo', el presentador de Mediaset arremetió contra el formato del catalán por un sketch que hicieron en el que el cantante entrevistaba a Adolf Hitler, lo que pareció sentarle muy mal.

No para, jamás. Siempre de buen humor. Con la que está cayendo y sigue haciendo teatro.



Concha Velasco, a sus pies de nuevo. pic.twitter.com/FsRfgk0zRU — Late Motiv en Movistar+ (@LateMotivCero) October 19, 2020

La respuesta de Bertín Osborne

"Me parece de miserables. Han cogido un trozo de una entrevista que me hicieron, lo han entresacado y no es lo que dije. Buenafuente me parece un absoluto miserable por haber hecho eso. Me preguntaron: '¿Qué entrevista te hubiera gustado hacer?'. Y, dije: 'Ha habido muchos monstruos en el siglo pasado, pero el peor fue Hitler. Y una entrevista a Hitler, para ver lo que ese tío tenía en la cabeza, podía ser interesante'. Eso es lo que dije y así se publicó", se justificó muy enfadado.

Además, afirmó que querían haber hecho más parodias, pero Osborne se negó al considerarlas ofensivas. "Querían ponerme en la cocina de mi casa tirando muñecos a un horno y diciendo: 'Aquí estoy, pasando el rato'. Por eso te digo que, si eso tiene gracia, la tendrá en el culo. Probablemente sea la única cosa en 35 años que me ha encendido", concluyó.