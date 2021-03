El motivo por el que Ana Rosa critica la intervención de Irene Montero en "Sálvame": "Tertuliana televisiva"

La ministra de Igualdad Irene Montero sorprendió a todos este lunes al entrar en directo en el programa de Telecinco "Sálvame" para hablar sobre la docuserie "Rocío: Contar la verdad para seguir viva" y los malos tratos que sufren miles de mujeres en España. A propósito del duro testimonio de Rocío Carrasco sobre la situación vivida junto a Antonio David Flores durante sus años de relación, Montero ha calificado el documental de Rocío como un ejercicio de "un periodismo que legitima la voz de la mujer contra la violencia machista". Además, ha expresado que Rocío le parece una valiente y que su historia le puede servir a muchas mujeres.

Durante su intervención, Irene Montero ha criticado que en España exista una "justicia patriarcal" que perjudica a las víctimas de violencia de género. Por ello, Irene Montero ha opinado que "hay que estar ahí siempre que una mujer se atreve a dar el paso, y más cuando se hace teniendo la historia que Rocío tiene". "Ese relato sobre la mala madre, como diariamente ha vivido con esa idea hecha pública a través de los medios, sin conocer su historia...", ha añadido.

"Ella ha sido valiente, se ve en los primeros capítulos cómo revive esas experiencias que aún siguen siendo profundamente dolorosas para ella. Esa revictimización es una de las partes más duras a las que se enfrentan las mujeres. Por eso, ha sido muy valiente", ha alabado la ministra de Igualdad. Por último, ha dejado la puerta abierta a que el caso de presuntos malos tratos de Antonio David a Rocío Carrasco pueda reabrise, ya que en estos momentos la causa esta sobreseída por falta de pruebas.

LA DURA CRÍTICA DE ANA ROSA QUINTANA A IRENE MONTERO

La intervención de Irene Montero en "Sálvame" para defender a Rocío Carrasco y tildar de maltratador a Antonio David han generado una importante división de opiniones. Muchos aplauden la intervención de la ministra en favor de las mujeres, pero otros critican que se conden mediáticamente a Antonio David sin haber sido condenado en los tribunales. Es el caso de Ana Rosa Quintana, que este martes ha arremetido duramente contra Montero. "Cuando parecía que lo habíamos visto todo... Ahora una ministra se convierte en tertuliana televisiva para saltarse el principio constitucional de presunción de inocencia. Un Ministerio dotado con 451 millones que no ha sacado ninguna ley pero que gobierna a golpe de tuit y tertulia", ha criticado la presentadora.

Ana Rosa se pregunta también si nos 'estamos cargando' la presunción de inocencia "independientemente de que el relato de Rocío es de los más desgarradores que yo he visto nunca", ha reflexionado la presentadora. Para Ana Rosa, Irene Montero está usando el caso de Rocío Carrasco para hacer campaña y subraya: "Hay dos temas: que las ministras se pronuncien sobre un horror con el que no acabamos nunca. Y otro asunto es que no crean en la presunción de inocencia". Puedes ver la intervención completa aquí.

