El motivo por el que Alberto Chicote se ve obligado a pedir ayuda: "¿Algún médico en la sala?"

Alberto Chicote, el chef más conocidos de nuestra televisión por programas como 'Pesadilla en la Cocina' o '¿Te lo vas a comer?', ha sido protagonista en las últimas horas en redes sociales por un mensaje que ha provocado un auténtico revuelo entre sus seguidores.

Chicote es uno de los rostros más reconocidos de nuestra televisión por sus diferentes apariciones, tanto en los programas cuya temática es la cocina como en otros espacios importantes, es el caso de las campanadas de Antena 3, que desde hace unos años presenta junto a Cristina Pedroche. Por ello, cualquier tipo de mensaje que publica Chicote en sus redes sociales tiene mucha repercusión, sobre todo en casos como este en el que el reconocido cocinero ha pedido ayuda a todos sus seguidores.

En los últimos días, Chicote ha sido noticia porque tendrá que acudir a declarar delante de un juez tras la denuncia del dueño de unos de los restaurantes que 'investigó' en el último programa del pasado año en '¿Te lo vas a comer?' En este sentido, Chicote tuvo la oportunidad de dirigirse al dueño del local, al que reprochó las condiciones en las que se encontraba el local. "Prohibido utilizar una lata de conservas como envase para congelar, y encima con la carne y el producto sin envasar.

Tengo la grandísima fortuna de no haber pedido nunca comida aquí". Incluso, los propios agentes de seguridad fueron los que anunciaron al dueño del local que tenía que cerrar la cocina del restaurante de forma inmediata, para proceder a precintar el restaurante. En cuanto a la denuncia, Chicote es acusado de entrar en la cocina sin el permiso del dueño, y también de grabar sin permiso, hechos que tendrá que justificar el próximo mes de marzo en la ciudad de la Justicia de Zaragoza.

Sobre este hecho, Chicote no se ha pronunciado todavía en redes sociales, donde sí ha continuado compartiendo recetas y comentando algunos de los experimentos alimenticios que los usuarios comparten con él. Pero en esta ocasión, Alberto Chicote ha utilizado su cuenta de Twitter para pedir ayuda, ya que está preocupado por el estado de uno de los seres vivos que tiene en casa.

NECESITO AYUDA!!!

Resulta que tengo en casa varias Plectranthus Verticillatus, que siempre han crecido de lujo, he sacado esquejes y he regalado un montón.

Pero hace cosa de 2 meses empezaron a ponerse así y no encuentro ni el motivo ni el remedio.

Algún médico en la sala? pic.twitter.com/9WqvsgtdKp — Alberto Chicote (@albertochicote) February 17, 2021

Se trata de una planta conocida como Plectranthus Verticillatus. El cocinero ha querido pedir consejo a sus seguidores sobre el motivo por el que desde hace dos meses estas plantas parecen haberse secado, algo a lo que el cocinero no encuentra justificación: "¡Necesito ayuda! Resulta que tengo en casa varias Plectranthus Verticillatus, que siempre han crecido de lujo, he sacado esquejes y he regalado un montón. Pero hace cosa de 2 meses empezaron a ponerse así y no encuentro ni el motivo ni el remedio. ¿Algún médico en la sala?"

