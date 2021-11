Desvelado el motivo por el que la Policía ha vuelto a multar a Broncano: "Pensé que nadie se había enterado"

La noche del martes, David Broncano volvió a formar parte de la parrilla de Movistar+ al ponerse al frente de 'La Resistencia'. Esta vez, el presentador recibió a Toteking como invitado, quien acudió al teatro para promocionar su nuevo disco, 'The kingtape'. Sin embargo, antes de dar paso al invitado fue el conductor del espacio quien se convirtió en el protagonista.

Como cada noche, antes de entrevistar al invitado, Broncano hace un breve monólogo y interactúa con el público. Esta vez, un espectador llevó como regalo una imagen del presentador que había sido muy polémica ese mismo día, por lo que el humorista aprovecho para justificarse. No obstante, horas antes, fue el propio programa quien informó de lo sucedido a través de su cuenta oficial de Twitter.

Este martes, Broncano volvió a ser multado por la policía. No es la primera vez que el presentador se encuentra en esta situación, ya que, desde que comenzó el programa, le han puesto unas cuatro infracciones de tráfico en BiciMad y por no llevar la ITV pasada de su coche. "Otra vez", publicaba el formato en sus redes sociales, adjuntando una imagen de Broncano siendo detenido por las autoridades en plena calle.

"Paga la multa", gritaba el público en pleno programa, mientras uno de ellos mostraba la polémica imagen. "Lo habréis visto por ahí, pero, de verdad, que no hago nada más que caballitos con el patinete. Ahora dicen que no se puede hacer caballitos, pero es que está guapísimo", comenzaba explicando el conductor del espacio ante los gritos de los espectadores.

"Diciendo esto lo van a hacer más, pero es que me han parado la policía 40 segundos a las 9:30 horas de la mañana. Ha sido en la Cuesta de San Vicente, ni un alma. No había nadie y digo 'vale, no se ha enterado nadie de esto'. Pensaba que nadie se había enterado", contaba el presentador.

Otra vez ????‍?? pic.twitter.com/HeTPPyMVY2 — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) November 16, 2021





"Pagaré lo que tenga que pagar"



"Y a los cinco minutos veo en mi propio programa un tuit: 'Otra vez poniéndole multas'. Dios mío... Otra vez...", se lamentaba Broncano. "Se nota que el policía está diciendo: ¿Aceleras y tiras para atrás?", comentaba Ricardo Castella al ver la fotografía, metiéndose así con su compañero.

"Han sido muy amables, eh. Me han dicho que no me pueden estar parando todos los días, por favor, que parara con el patinete ya. Pero de verdad que he ido con mucho cuidado, no había nadie, yo qué sé...", se justificaba el cómico, dejando claro que no había provocado ningún tipo de peligro.

De pronto, una persona del público hizo llegar a Broncano la imagen en la que aparecía siendo multado. "Vaya trolls, de verdad... Es que os odio y os quiero a la vez. Resulta que los desgraciados estos han impreso la foto y me han insultado llamándome 'abombao'", declaraba el presentador, mientras colocaba el regalo en su mesa. "Bueno, esto ya está. Ya hablaré yo luego con el Ayuntamiento, pagaré lo que tenga que pagar y aquí no ha pasado nada", zanjaba el comunicador, tomándoselo con humor. Acto seguido, dio paso al invitado y comenzó la entrevista.