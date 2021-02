El motivo por el que han multado a 'Love is in the air', la novela estrella de Telecinco

'Love is in the air' ya tiene una audiencia razonable en Mediaset. No obstante, su aterrizaje en nuestra pequeña pantalla no fue sencillo por su escaso 7% de share en el primer episodio. Poco a poco ha ido haciéndose un hueco y ya alcanza el 15% de cuota de pantalla aunque sus competidores siguen ganándole terreno en la misma franja horaria.

Mientras, en Turquía se van produciendo polémicas respecto a la historia de amor entre Serkan y Eda, los protagonistas de la novela.

El consejo supremo de radio y televisión de Turquía ha impuesto multas económicas a 'Love is in the air' por escenas comprometidas que chocan con las costumbres y tradiciones de la familia turca, tal y como ha contado Nius citando a su vez a medios de ese país. Sin embargo, esta no habría sido la única serie otomana que ha sido multada recientemente pues 'Dam', otro formato que reflejaba aspectos que no aprobó este consejo. También 'Ariza' o 'Baraj' fueron otras de las apuestas turcas que no salieron bien paradas y que sufrieron multas.

Veremos al final cómo afecta esta circunstancia para la emisión de 'Love is in the air' en nuestro país.

Este fue el gran cambio que hizo Antena 3 sobre 'Mujer' con el que pretende hacer frente a esta apuesta de Mediaset

Antena 3 decidió cambiar de estrategia para hacer frente a su principal competidor y se ha decantado por lanzar un nuevo episodio de 'Mujer' la noche del miércoles. Como consecuencia, la ficción turca pasará a emitirse tres noches consecutivas, lo que ya sucedió antes de la llegada de 'Mask Singer'.

De esta manera, Antena 3 entretendrá a sus fieles espectadores con cuatro noches dedicadas a novelas turcas. Hace unos días la cadena ya anunció que pasaría ‘Mi hija' al prime time de los domingos, mientras que 'Mujer' acaparará la noche de los lunes, martes y miércoles. Mientras, Telecinco movió ficha. La empresa audiovisual decidió dejar de emitir 'Love is in the air' el miércoles para competir con 'Mujer', dado que no consiguió superar al canal de Atresmedia.

También lo ha intentado tocando la parrilla de Cuatro y se ha decantado por trasladar 'Horizonte' a dicha cadena. De esta manera, contatrá con dos potentes formatos para competir contra la emisión de Antena 3.