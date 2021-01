Antena 3 anuncia un gran cambio sobre 'Mujer' con el que pretende hacer frente a Telecinco

Cerca de terminar el primer mes del año, Antena 3 y Telecinco siguen introduciendo cambios en sus parrillas para hacerse con el liderazgo. Por el momento, Atresmedia se sitúa en el primer puesto al contar con un 13,5 de share frente al 12,5% de Mediaset, cadena que se encuentra en la segunda posición.

Tras emitir la película protagonizada por Inma Cuesta, '3 bodas de más', la semana pasada, Antena 3 ha decidido cambiar de estrategia para hacer frente a su principal competidor y se ha decantado por lanzar un nuevo episodio de 'Mujer' la noche del miércoles. Como consecuencia, la ficción turca pasará a emitirse tres noches consecutivas, lo que ya sucedió antes de la llegada de 'Mask Singer'.

De esta manera, Antena 3 entretendrá a sus fieles espectadores con cuatro noches dedicadas a novelas turcas. Hace unos días la cadena ya anunció que pasaría ‘Mi hija' al prime time de los domingos, mientras que 'Mujer' acaparará la noche de los lunes, martes y miércoles.

El AMOR sigue en el aire �� ¿Tenéis más ganas de Eda y Serkan?



El lunes nos esperan a las 22:00 horas en Telecinco ��



Y a partir de las 16:30, disfruta de #LoveIsInTheAir�� desde el principio en @divinity_es ���� https://t.co/VK84OQThsfpic.twitter.com/QQ2VaKesSn — Telecinco (@telecincoes) January 17, 2021

Ante el último movimiento de Antena 3, Telecinco ha decidido dejar de emitir 'Love is in the air' el miércoles para competir con 'Mujer', dado que no consiguió superar al canal de Atresmedia. En cambio, se podrá ver en la pequeña pantalla a las 23:00 horas, después del partido de Copa del Rey.

Asimismo, Mediaset también ha decidido intentar quitar audiencia a Antena 3 con la emisión de Cuatro, ya que ha trasladado 'Informe covid: Horizonte' a la mencionada cadena en la misma franja horaria.

#MiHija reafirma su liderazgo absoluto en la noche del domingo �� https://t.co/XKLKIDWMYF — antena 3 (@antena3com) January 18, 2021

La estrategia de Telecinco

La cadena de Vasile comenzó a producir alteraciones en su programación esta semana. Este domingo, decidió emitir doble entrega de 'Sábado Deluxe' para poder hacer frente a Antena 3 con la emisión de 'Mi hija', ficción turca y líder en el prime time. Esto se debe a que la serie de Atresmedia alcanzó el 17% de share y 2.731.000 espectadores, mientras que 'Deluxe' sumó un 13,9% de cuota de pantalla y 1.645.000 espectadores.

Sin embargo, parece que el canal tiene otro as en la manga para liderar la noche de los domingos y que no le obligaría a recurrir a una doble entrega del espacio del corazón. La cadena todavía no ha concretado la fecha, pero ha anunciado que la tercera temporada de 'La Isla de las tentaciones' llegará entre el 18 y 24 de enero, programa que podría conseguir hacer frente a 'Mi hija', dado que las aventuras en la isla suelen alcanzar un 20% de share, aproximadamente.

También lo ha intentado tocando la parrilla de Cuatro y se ha decantado por trasladar 'Horizonte' a dicha cadena. De esta manera, contatrá con dos potentes formatos para competir contra la emisión de Antena 3. El programa de Iker Jiménez debutará en la cadena con el especial sobre Joe Biden, presidente electo de Estados Unidos.