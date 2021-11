El inesperado motivo por el que Iñaki López, de 'Más Vale Tarde', no dará las campanadas: "Ha sido imposible"

Iñaki López y Cristina Pardo se han consolidado como pareja televisiva para dar las campanadas en La Sexta, y es que desde el año 2017 no se habían separado en ninguna ocasión para dar la bienvenida al nuevo año. La buena sintonía que existe entre ambos ha servido a La Sexta para cosechar grandes de datos de audiencia, en una noche en la que la mayoría de los telespectadores se quedan con las campanadas de los canales tradicionales.

Cambio de planes para Iñaki López: La Sexta arrebata al presentador unos de sus proyectos más especiales





Además, la presencia de ambos en la Puerta del Sol en un momento tan importante, tanto para ellos como para la cadena, ha sido la prueba de fuego para demostrar que forman una pareja muy sólida delante de las cámaras, algo que esta temporada se ha trasladado a las tardes de la cadena de Atresmedia. Sin embargo, este 2022 llegará sin que López esté en la Puerta del Sol. Hace unos días La Sexta anunciaba que en esta ocasión será Dani Mateo el encargado de acompañar a Pardo en esta cita tan especial.





Tras conocerse la noticia, los presentadores se hacían eco de ella en una de las habituales conexiones diarias entre 'Más vale tarde' y 'Zapeando'. Iñaki revelaba que había sido una decisión propia, y que él mismo había "echado el paso atrás". Explicaba entonces en tono de broma que en esta ocasión le tocaba a un "presentador menor". Por su parte Mateo le respondía que en este caso "juega el suplente". Una divertida conversación que servía para pasar el testigo de uno a otro.

Cristina Pardo se mostraba contenta con su nuevo acompañante y aseguraba que "con la cantidad de cosas tristes que contamos cada día y todas las parejas que me ponen de Campanadas es gente divertida, risueña, que habla poco". Tendremos que esperar al 31 de diciembre para ver como funciona esta nueva pareja televisiva.

Este domingo, durante el programa de 'La Roca',Nuria ha hablado en directo con Iñaki López y ha tenido la oportunidad de preguntarle acerca de los motivos de su ausencia este año de la Puerta del Sol. El presentador no ha dudado en revelar qué ha ocurrido para haber tenido que rechazar la propuesta de Atresmedia en esta ocasión.

"Tengo un compromiso familiar absolutamente ineludible al que me comprometí antes de verano", apuntaba López, recalcando que su compañera de 'Más vale tarde' va a estar "maravillosamente acompañada" y que la gente "se lo va a pasar en grande".

Ha explicado entonces que "tenía un viaje organizado desde hace tiempo que coincidía con Nochevieja y me ha sido imposible compaginarlo este año". Nuria le preguntaba entonces si verá a sus compañeros y entre bromas, pero mostrándose sincero al mismo tiempo, Iñaki apuntaba: "no puedo engañar, no lo voy a ver".