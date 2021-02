Una reportera de Telemadrid no da crédito con la respuesta de una mexicana: "¿Pero hablas español?"

Madrileños por el mundo se ha convertido en uno de los programas más exitosos de Telemadrid. Son numerosos los lugares que sus reporteros han visitado descubriendo culturas e historias propias de los lugares que exploran. Y todos los viajes deparan sorpresas.

Es el caso de un reportaje de Madrileños por el Mundo en Puerto Vallarta (México). Una ciudad con casi 300.000 habitantes que antes de la película de John Huston, "La Noche de la Iguana" (filmada en 1964) era tan solo un pueblo de pescadores en la Costa del Pacífico donde se unen los estados de Jalisco y Nayarit. Elisabeth Taylor puso este paraíso de moda en los años 60 y, desde entonces, no ha parado de crecer. Durante el programa, la reportera visita a algunos madrileños que han elegido Puerto Vallarta como su nuevo hogar.

Sin embargo, lo más sorprendente de este reportaje es cuando la periodista habla con una vallartense. "¿Esta es tu casa?", le pregunta la reportera. "Sí, es mi casa. ¿De dónde vienes?", le responde. La periodista le dice que ha viajado desde España y la mujer se queda muy sorprendida por su buen español. "Ooohhh ¿Hablas español?", le pregunta la mexicana.

La reportera de "Madrileños por el Mundo" se queda muy desconcertada con la pregunta. "Ah, claro. En España se habla español", le responde con cierto titubeo al quizá no haber comprendido lo que quería decir la mujer. Pero ella insiste: "Yo pensaba que hablabas como los canadienses". Una respuesta que deja a la española sorprendida. "¡No me lo creo! ¿De verdad? ¿En serio? ¿Creías que los españoles hablábamos en inglés o en francés?", le insiste. "Sí, diferente. No creí que hablaran bien el español", vuelve a decir la mexicana.

Un diálogo que ha provocado la sonrisa de muchos usuarios. "Juro por mis niñas que me pasó exactamente igual en México", ha respondido un usuario al vídeo colgado en redes sociales."¡A mí eso mismo me pasó en Nueva York!", responde otro.

"Madrileños por el mundo" se lleva emitiendo en Telemadrid desde 2005. Al principio fue con periodicidad mensual y desde 2007 es semanal. El programa ya suma ocho temporadas y más de 478 episodios.