¿Qué ha dicho realmente Mónica López sobre Díaz Ayuso? La presentadora de TVE rompe su silencio

Este martes, Mónica López ha entrevistado a la candidata de Más Madrid en 'La Hora de la 1'. Allí, han abordado diversas cuestiones. Entre ellas, se ha reflexionado sobre la labor de Isabel Díaz Ayuso al frente de la Comunidad de Madrid. La Plataforma TVE Libre, críticos con la dirección del ente público, han recogido en su perfil oficial de Twitter un fragmento de la entrevista: "Motivo de cese inmediato y materia de la Junta Electoral. Mónica López: Sigo sin entender por qué los madrileños siguen votando a Isabel Díaz Ayuso y va a doblar los escaños...", han exigido.









Motivo de cese inmediato y materia de la Junta Electoral. ?@monicalopez_tve? :”Sigo sin entender xq los madrileños siguen votando a ?@IdiazAyuso? y va a doblar los escaños...”. pic.twitter.com/IrW8AFjh0E — Plataforma TVE Libre (@TvPlataforma) April 27, 2021





El mensaje ya acumula más de 4.000 retweets y 4.800 'likes' y ha sido muy comentado en redes sociales por lo que se da a entender en ese fragmento. Responsables políticos y demás personalidades de Twitter en nuestro país como Juan Carlos Girauta o Mario Garcés se han pronunciado sobre esta cuestión. El primero de ellos indicaba lo siguiente: "Yo no quiero pagar esta mierda. Lo siento. POR EL CIERRE DE RTVE"

“Sigo sin entender por qué los madrileños siguen votando a @IdiazAyuso y va a doblar los escaños”, dice la neutra.



Yo no quiero pagar esta mierda. Lo siento.



POR EL CIERRE DE RTVE

pic.twitter.com/SbTkAFCRJY — Juan Carlos Girauta (@GirautaOficial) April 27, 2021

El diputado en activo del Partido Popular también se sumaba a las críticas a López de este modo: "Otra presentadora haciendo méritos".

No es Jorge Javier Vázquez. Es TVE. Otra presentadora haciendo méritos: “Sigo sin entender por qué los madrileños siguen votando a Ayuso y va a doblar los escaños”. pic.twitter.com/L8YxMbRPyg — Mario Garcés Sanagustín (@MarioGarcesSan) April 27, 2021

A pesar del ruido generado y las críticas que tanto la cadena pública como la presentadora han recibido, el asunto parece ser más complejo que lo que en un principio se denunciaba. La propia Mónica López y la cuenta oficial de su programa en Twitter se han visto obligados a publicar el corte completo.

LA RESPUESTA DE MÓNICA LÓPEZ A LA POLÉMICA GENERADA

"Señora García. ¿Cómo puede ser, si la gestión de Ayuso ha sido tan malísima, cómo puede ser que las encuestas le den que la mayoría de madrileños quieren votar a Ayuso?". Así empieza Mónica López su pregunta, un momento que no salía en el polémico corte. En ese instante, la candidata por Más Madrid le responde y la periodista vuelve a lanzar tras la misma pregunta formulada de otro modo: "Pero sigo sin entender por qué los madrileños siguen votando a Isabel Díaz Ayuso y va a doblar sus resultados en escaños. Madrid por ejemplo no ha superado los 1.000 de incidencia acumulada". Se realiza el corte pertinente y la primera parte no aparece, quitando el sentido de la preunta que López había realizado.









Esta mañana Mónica López ha entrevistado a Mónica García, la candidata de Más Madrid. Puede que hayas leído en algún medio de comunicación una pregunta que la entrevistadora ha hecho en el programa, pero fuera de contexto. Aquí puedes ver el fragmento completo: pic.twitter.com/eXs3aCrBA8 — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) April 27, 2021

La presentadora de 'La Hora de la 1' también ha querido pronunciarse en su perfil oficial en esta red social con todos los entrecomillados del extracto de la entrevista. "Ahí tenéis el fragmento entero. Sacar de contexto un trozo de una pregunta tiene un nombre, solo uno, sabéis perfectamente cuál".

Ahí tenéis el fragmento entero. Sacar de contexto un trozo de una pregunta tiene un nombre, solo uno, sabéis perfectamente cuál. https://t.co/88JSrQ9aee — Mònica López (@monicalopez_tve) April 27, 2021

De esta forma, ha tratado de responder a los numerosos usuarios que han criticado su entrevista y las críticas que ha recibido por la pregunta anteriormente citada en la que, parecía, cargaba contra Ayuso.