Mónica López corta a un colaborador por desprestigiar el nombre de 'La Hora de La 1': "Oye, perdona"

Este viernes, después de informar de las últimas novedades políticas, de las elecciones catalanes y de las últimas noticias sobre la pandemia, 'La Hora de La 1' ha dado paso a la sección presentada por Nacho García y Miguel Campos: 'La Hora con punta'.

Los colaboradores han entrado con su característico entusiasmo para comenzar con su sección, en la que suelen dar noticias con un toque de humor para también hacer reír a los espectadores tras ser informados de todo lo que está pasando actualmente en el mundo: pandemia, decisiones políticas...

"¡Qué es viernes, chicos!", ha exclamado Mónica López nada más recibirles en el plató. "¿Miguel no ha venido?", ha dicho la presentadora muy sorprendida al no ver entrar a su compañero. "No va a venir", le ha confirmado García, de broma, ya que justo se veía entrar a Campos para colocarse en su silla.

"Te has cortado el pelo, te queda muy bien. ¿Ves? Cuando alguien se corta el pelo...", ha comenzado diciendo Campos para enterrar su hacha de guerra con la presentadora, la que mantienen siempre en tono de broma. "Es por si algún día me lo quiero poner para arriba, que me quedé como a ti", ha respondido López. "Perdona, pero en esta mesa solo hay una persona que lleva el pelo para arriba y soy yo", ha sentenciado el colaborador, para dar paso a las noticias del día. "Vamos con los titulares", ha exclamado, mientras seguían de fondo las risas de sus compañeros.

"El juez Pedraz pide documentación a Bárcenas y pospone su declaración en la causa sobre cohecho", ha narrado Campos. "¿Otra vez? ¿Otra vez los papeles? Ocho años buscando los papeles y no aparecen... Si hay algo que me enseñó mi madre es que cuando lo dejamos de buscar, aparecerán. Tranquilos, no pasa nada", bromeaba García al respecto.

"No es un buen nombre"

"Una juez obliga a Vox a readmitir a su único concejal en Badajoz", ha seguido García con los titulares. "Se trata de Alejandro Velez, también conocido en Badajoz como 'el de Vox'", agregó, provocando así las risas del resto de colaboradores del espacio de La 1. "Cuando os sintáis solos, pensad que él ha ido a juicio para volver con Vox. Está peor que nadie", ha añadido Campos.

"Se activa una App obligatoria para poder entrar en bares y restaurantes de Castila-La Mancha", ha mencionado Campos. "La verdad, la app está muy bien pensada, pero se llama: 'Ocio responsable en Castilla-La Mancha'. Es el nombre menos sexy que he visto desde 'La Hora de La 1', que parece el nombre de una cita médica", ha apuntado el colaborador, lo que ha hecho saltar a López.

"¡Oye, perdona!", ha exclamado la presentadora de TVE para cortarle. "Es verdad, es que 'La Hora de La 1' no es un buen nombre", ha asegurado Campos. "Es verdad, es un nombre de programa de 'Ay, me ha salido aquí el hombro, voy a 'la hora de la 1'", le ha dado la razón García. "'La hora de la 1', 'Las horas de la 1'", ha señalado la presentadora, dejando claro su gusto por el nombre de su programa.