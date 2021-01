Mónica López corta a un colaborador durante un debate sobre la pandemia: "Como digas que no se sabe, te echo"

Este martes, el debate de 'La Hora de La 1' ha estado dedicado a la pandemia y a todos los factores que está alterando, desde las fiestas ilegales hasta la hostelería. Para ello, el espacio ha contado con Luis Quevedo como colaborador, periodista y divulgador científico.

Los tertulianos han coincidido en que la hostelería es uno de los sectores más afectados por el coronavirus, dado que el 71% de la destrucción del empleo durante la pandemia corresponde al comercio y la hostelería. "A mi me parece que es un sector muy criminalizado y señalado permanentemente. Y no siempre justamente. Se les ha señalado como los culpables de los contagios y a mi eso me parece profundamente injusto", ha comenzado diciendo Juan del Val.

"Si se toman decisiones sanitarias y se tiene que cerrar, tienen que llegar ayudas. Es muy importante", ha agregado el colaborador. "Desde Valencia decían, 'si hay que tomar medidas las tomamos, pero eso tiene que ir a escote", ha recordado la presentadora. "Bueno, a escote... Si preguntas en el Gobierno de la Nación te dicen: 'oiga que esto es de las comunidades autónomas'", ha comentado otra colaboradora.

"Ahora, las comunidades autónomas han anunciado ayudas, menos Madrid. La ayuda que Madrid considera directa es dejarles más horas, pero el resto de comunidades tienen planes como ayudas directas por cierre de locales, aunque es insuficiente. Es verdad, que se les criminaliza injustamente", ha añadido.

"No creo que sea tan injusto. Hay un 40% de los contagios que habla de que no sabemos donde nos contagiamos. Si tu te tomas un café a medio metro con alguien, te estás arriesgando. Eso es indiscutible. Para consumir te tienes que quitar la mascarilla", ha defendido otra tertuliana.

La explicación de Luis Quevedo

"A mí me gustaría saber cuál es la incidencia de la hostelería. Si es muy grande, pues habrá que aceptarlo. Si es pequeñito, no habrá que aceptarlo tan claramente", ha cuestionado Fernando Ónega, dirigiéndose a Quevedo. "Como digas que no se sabe, te echo", ha dicho la presentadora antes de dar paso al periodista.

"Voy a cualificar el 'no se sabe'. Según los modelos que hay, sabemos que la hostelería, los gimnasios, los lugares de culto, lugares donde extraños se juntan y hablan o se quitan la mascarilla para comer, son lugares peligrosos. Lo que también sabemos es que lo que más funciona es reducir el aforo, no las horas. Porque si viene la misma gente y las comprimes...", ha explicado Quevedo.

"Somos víctimas de lo que se llama en estadística el 'síndrome del borracho'. Buscamos ahí donde podemos ver. Cuando hacemos rastreo, que es insuficiente desde el principio de la pandemia, es más fácil", ha concluido el periodista, respondiendo a las dudas de sus compañeros.