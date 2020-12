Millán Salcedo no da crédito a la traición de Josema Yuste en ‘La Sexta Noche’: “Lo he hablado con él”

El cómico Millán Salcedo ha pasado por el plató de ‘La Sexta Noche’ para responder a las palabras del que fuera su compañero de dúo en Martes y Trece, Josema Yuste. El pasado 2 de julio, el también actor de doblaje respondía en una entrevista en el programa de TVE, ‘Lazos de sangre’ que creía que él y su compañero Salcedo “nunca habían sido amigos” a la vez en que se distanciaba de su pareja humorística en cómo ambos habían llevado el éxito.

“Honestamente, amigos, amigos no hemos sido”, respondía Josema Yuste a las cámaras de Televisión Española el pasado mes de julio. Confesaba que entre los dos las cosas se han enfriado con los años y mantenía que “había muchos intermediarios de por medio, muchos tantos por cientos” “Millán no podía más con la situación. Los mánager, la presión del público... A él le tenía que pasar factura y le pasó factura. Él tenía sus motivos para dejarlo y yo los míos”, concluía el cómico en verano.

Millán Salcedo, contra Josema Yuste

Este sábado el presentador Iñaki López le preguntaba a su invitado, Millán Salcedo si había pasado tiempo durante los últimos meses con su ex pareja profesiona: “Con quien ha sido tu pareja profesional, con Josema…”

No obstante, el humorista le cortaba en seco con un rotundo no. “Últimamente no nos veíamos demasiado, y la verdad, no me quiero meter en líos, pero es una pena”. En ese momento, Salcedo respondía a las polémicas palabras de Josema Yuste en Televisión Española. “Hemos sido amigos desde jovencísimos, desde que teníamos 17 años, hemos tenido amigos comunes, y que diga por ahí que no somos amigos…”

Salcedo: “Lo he hablado con él”

No obstante, el cómico matizaba en La Sexta que sí que le ha respondido por privado a Yuste: “Yo ya lo he hablado con él, pero como el que oye llover”. Y es que el invitado aseguraba que no saba crédito ante el desplante. “No lo puedo entender, no me gusta la deslealtad, la traición ya me parece”. Eso sí, Salcedo quiso matizar que sí que le echa de menos: “Claro que lo echo de menos, ¿cómo no lo voy a echar de menos? A él y a Fernando Conde, aquel pasado nuestro tan precioso y, parece ser, tan glorioso. Sobre todo, por lo jovencísimos que éramos”.

Por último, el humorista ha querido subrayar que, al menos para él, su ex pareja sí que ha sido su amigo. “No hay que faltar a la verdad, yo sí soy amigo suyo, que quede claro, y no lo olvidaré nunca, nunca encontraré una pareja como él, pero estoy muy a gusto trabajando solo”.