Josema Yuste no se muerde la lengua al hablar de Irene Montero: "No sé si le da para más"

El actor y cómico Josema Yuste ha provocado durante más de tres décadas risas y multitud de buenos momentos a los españoles en los gags de "Martes y Trece" junto a Millán Salcedo. Sin embargo, al humorista se le ha congelado la sonrisa con la actual situación política en España. Y así lo ha dejado claro en su entrevista en el programa "Liarla Pardo" emitido este domingo en LaSexta.

Sin morderse la lengua, Yuste ha asegurado que antes "había mucho más respeto en el Parlamento". "Aunque cada uno peleaba por sus ideas, lo hacía con más inteligencia. Ahora hay más mediocridad", ha dicho. El humorista ha cargado especialmente contra Irene Montero, número 2 de Unidas Podemos y actual ministra de Igualdad. "Decir españoles y españolas es cursi, por no decir hortera. El feminismo no es eso", ha dicho. Y ha añadido sobre ella: "No sé si le da para más, pero existe el género neutro. Hay que hacéserlo mirar, me parece ridículo".

Por todo ello, Yuste rechaza ser feminista: "Por encima de la mujer y el hombre están las personas. Ni soy machista ni soy feminista, soy persona y creo que así tengo la mente más abierta. A mí me importan las personas sean quién sean y voten a quién voten".

Yuste también ha tenido un momento para hablar sobre el independentismo catalán. El humorista admite que no entiende "cómo una persona que nace en España odia su país". Además, el actor afirma que conoce "mucho mejor España que cualquier político nacionalista" y recalca que "hay gente a la que le han inyectado el veneno desde pequeña para que odien a España".

Josema Yuste no es el único famoso que 'ataca' a Irene Montero en la televisión. En "El Hormiguero", Pablo Motos preguntó a Alaska qué le parecía la primera medida de la recién nombrada Ministra de Igualdad y ella no se cortó: “Me parece discriminatorio si es por esa causa. Tendría que haber personas, en altos y bajos cargos, de acuerdo con sus capacidades".

La vocalista de Fangoria aseguró además que nunca ha visto bien "los porcentajes y las imposiciones. No tiene que ser así. Creo que, trabajando todos juntos, la igualdad llegue de forma natural, no por imposición", expresó para sorpresa de algunos.

Y fue algo más allá: "Dejar fuer a un señor que igual es válido solo porque ese cargo lo tiene que ocupar una mujer me parece tan mal como lo contrario". No obstante, también añadió: "Si están capacitadas, enhorabuena. Pero seguro que también habrá algún chico muy capacitado".