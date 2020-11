La pregunta de Mila Ximénez con la que desmonta la reacción de Isabel Pantoja a la entrevista de Kiko Rivera

En el mundo del corazón, las aguas también han bajado revueltas esta semana. Y si no que se lo digan a Mila Ximénez, que este viernes ha vertido duras acusaciones contra Isabel Pantoja, con la que ha mantenido una tensa relación desde hace años. La colaboradora de 'Sálvame' le ha respondido alto y claro a la tonallidera, después de que su hijo, Kiko Rivera, hiciese una entrevista en la que definitivamente rompe con su madre.

Según publicó su hijo en una entrevista que le hizo la propia Mila, la relación que Kiko Rivera mantiene con su madre dista mucho de lo que parecía públicamente, ya que el hijo de la cantante vertió graves acusaciones contra su madre. La más grave, tal vez, la puesta en venta de Cantora, la finca andaluza que ha servido de bastión para la cantante, especialmente durante sus años más duro debido a la entrada en la cárcel.

El recado de Mila Ximénez a Isabel Pantoja

Uno de los grandes interrogantes que todavía sobrevuela la cabeza de muchos es cómo está la cantante. Isabel Pantoja no se ha pronunciado públicamente sobre esta entrevista, aunque las amistades más cercanas a Pantoja afirman que está destrozada.

Mila Ximénez alerta a Isabel Pantoja con un mensaje: "Estás atada a gente que te malmete"

Es esto lo que ha provocado el enfado de Mila en pleno directo. “Si dices que estás tirada, que no te levantas… ¿Qué mierda haces hablando con todo Dios poniendo a parir las declaraciones de Kiko Rivera? ¡Ya me has cabreado!”, ha dicho mirando fijamente a cámara. “¿En qué quedamos?”, ha vuelto a insistir.

Isabel Pantoja y Kiko Rivera (Telecinco)

Y es que una de las personas con las que supuestamente ha hablado Isabel Pantoja ha sido con un periodista, del que todavía no se sabe su nombre. Según han revelado, la cantante le podría haber dicho “que no confía en que su hijo pueda recuperarse al 100%, que esto le pasará factura en su matrimonio y que ya vendrá llorando cuando ésta le deje”, haciendo referencia a Irene Rosales, actual esposa de Kiko Rivera y con la que tiene en común más de un hijo.

La advertencia de Mila a Kiko Rivera

Además, la cantante ha desvelado este viernes que conforma iban haciendo la entrevista, Mila le dijo a Kiko realmente si quería seguir. “Le dije vamos a dejarlo aquí a ver que reacción hay”, a la vez que ha revelado qué le gustaría que pasara de aquí a Navidades en torno a esta familia. “A mí encantaría que Kiko fuera en Navidad a Cantora y que se dieran un abrazo”.

