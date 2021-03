Mila Ximénez, ingresada en el hospital en plena lucha contra el cáncer

La colaboradora de 'Sálvame', Mila Ximénez, ha sido ingresada este lunes en el hospital de la Luz de Madrid, según ha podido adelantar la revista 'Semana'. Es en este centro hospitalario es donde está siendo tratada del cáncer que padece y su ingreso llega tras varias semanas sin aparecer en el plató de 'Sálvame'.

Durante las últimas semanas se ha hablado y mucho de su estado de salud, sobre todo después de que en su última aparición en el programa de televisión anunciase que si el pronóstico que le iban a dar los médicos tras los resultados de unas pruebas no era bueno, ella optaría por dejar el tratamiento al que estaba siendo sometida.

"He pasado un mes horrible, que no se lo deseo a nadie. Esto no es vida. Yo tengo fuerzas, pero no puedo. "Si a mí me dicen que esto va para larguísimo y que los tratamientos no se sabe si van a funcionar, se acabó el tratamiento. Y lo digo aunque sé que mucha gente de mi familia se pone de los nervios, pero me entienden. Yo lo que quiero es morir bien", dijo en el programa.

Apoyo de sus compañeros de 'Sálvame'

Desde que dijera públicamente la enfermedad que padecía, los apoyos a la colaboradora han sido máximos. La que más cerca ha estado en todo momento ha sido su compañera Belén Esteban, quien este lunes ha publicado una fotografía en su perfil de Instagram junto a Mila en la que le mandaba todo su apoyo, lo que podía dar pistas de que algo no iba bien en el estado de salud de la colaboradora.

Sin embargo, Belén Esteban no ha sido la única, ya que la hija de la presentadora María Teresa Campos, Carmen Borrego, también ha querido mandarle un apoyo su compañera.

"Cuídate mucho y tienes que ser muy fuerte, te mando toda mi energía", ha apuntado la colaboradora. La presentadora del programa en el que trabaja Mila Ximénez, Carlota Corredera, este lunes también ha querido mandarle su apoyo.