Miki Nadal revela cómo se llevan los concursantes de MasterChef tras las cámaras: "Os voy a contar la verdad"

'Zapeando' es un espacio informativo que suele destacar sobre el resto por dar un toque de humor a la actualidad. Asimismo, la relación entre los colaboradores también suele formar parte del espacio, dado que siempre se están metiendo los unos con los otros y lanzando bromas. Al igual que los divertidos momentos que suelen regalar a los espectadores. Además, actualmente, están aprovechando la presencia de Miki Nadal en 'MasterChef Celebrity' para comentar el concurso e intentar que el colaborador cuente detalles que suceden tras las cámaras.

"Miki, se confirma que no le caes bien a nadie ¿No? Te tienen tirria todos", quiso saber Dani Mateo. "Tirria no. Me tienen miedo porque saben donde está el talento, saben donde está el que les puede mandar a casa... Y están equivocados", contestaba el colaborador, dejando claro que no se ve como ganador del talent culinario. "Esto se vio claramente en la primera prueba porque era la típica en la que todos tienen una cesta y hay que robarle ingredientes a los demás", aclaraba Lorena Castell, haciendo referencia a la primera prueba que se llevó a cabo en el programa del lunes.

"Todo el que pasó por la cesta de Miki, le robó ingredientes. Así que o te ven un rival muy fuerte o te quieren más bien poquito. La cuestión es que, al final, te robaron tanto de tu cesta que se quedó vacía. Cuando descubriste que no tenían ningún ingrediente en tu cesta, tu cara estaba entre risa nerviosa y el 'y ¿Qué cocino yo?'", recordaba la colaboradora de laSexta. "Entonces, Miki, cuéntanos qué pasa ¿Te tienen manía o miedo?", preguntó Castell.









"Encajo bien y no soy rencoroso"

"Os voy a decir la verdad", reconocía Nadan para, acto seguido, desvelar cómo se relacionan los concursantes del talent culinario tras las cámaras. "Nos llevamos muy bien todos. Lo que pasa es que nos pegamos unos piques por aquí o por allá", aseguraba el concursante de 'MasterChef'. "También soy el que mejor acepta estas putaditas", reconocía Nadal, dejando caer que sus compañeros saben que no se ofende con este tipo de cosas.

"Encajo bien y no soy rencoroso... Eso sí, a Iván y a Belén los tengo crucificados", apuntaba el comunicador. "¿Tenéis un grupo de WhatsApp?", se interesó Quique Peinado. "Sí, se llama 'MasterChef Celebrity 6'", corroboraba Nadal. "Tengo ese grupo y otro con Juanma nada más, en el que ponemos a parir a todos los demás", soltaba Nadal, lo que dejó muy sorprendidos a sus compañeros de laSexta, dado que suelen protagonizar cierta rivalidad entre ellos.

"Luego hay otro grupo en el que vamos echando a los que van eliminando. Ese es el más divertido", confesaba el cómico, provocando las risas en el plató. "Hay que echarlos. A mí me echaron y me volvieron a meter", reconoció Nadal, dado que fue repescado tras ser expulsado del concurso. "No se quien es el administrador, pero les obligamos entre todos a que se vayan. O te borras o...", reconocía el comunicador.