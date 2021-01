Miguel Herrán preocupa a sus fans y a Úrsula Corberó por una imagen en la que se le ve totalmente destrozado

Este lunes, Miguel Herrán ha publicado una fotografía en su cuenta oficial de Instagram que ha preocupado muchos a sus seguidores, tanto a sus fans como a sus compañeros de profesión. Al actor que interpreta a Río en ‘La casa de papel’ se le puede ver totalmente destrozado en la instantánea, dado que aparece llorando y con mala cara.

"6 días han sido suficientes para destrozarme. Ya no quiero hablar. Ni comer. Me he parado en mi momento más constructivo y se ha vuelto destructivo. Estoy decepcionado conmigo. Quiero ser mejor persona", comentó el propio intérprete en la publicación.

Además, acompaña este texto con dos imágenes. En la primera, muestra cómo se enfrentó a su primer día de confinamiento por tener contacto con un positivo por covid: “Primer día nada más recibir la noticia de que me tenía que quedar en casa. Triste, pero contento. Dominando las emociones”. Y en la segunda, aparece derrumbado: “Día 6. No soy capaz de controlar absolutamente nada".

A pesar de asegurar que se encuentra bien, muchos usuarios han querido demostrarle su apoyo en su publicación mediante mensajes. “¡ESTOY BIEN! ES SOLO UNA REFLEXIÓN QUE QUERÍA COMPARTIR. Y así también veis algo en Instagram que no sea la nieve…”, aclaró para intentar tranquilizar a sus seguidores, dadas sus reacciones.

De igual manera, algunos compañeros de profesión quisieron animarle, al sentirse preocupados el actor. Lo que más llamó la atención fue el mensaje de Úrsula Corberó, compañera y pareja ficticia en la ficción de Atresmedia: "Ay bebé pero por qué lloras".

También se han pronunciado al respecto algunos de los actores con los que constituye el reparto de ‘Hasta el cielo’, su nueva película. Alberto Velasco y Aurora Carbonell, además de raperos como Ayax y Shohai, le han mandado mensajes de cariño tras ver su polémica publicación en la red social.

"El dinero no me ha hecho feliz"

No obstante, no es la primera vez que el ganador de un Goya a ‘Mejor actor revelación’ por ‘A cambio de nada’ se expone de esta manera en su cuenta de Instagram. En verano de 2019, Herrán sorprendió a sus seguidores con un vídeo en el que se le veía llorando, con la intención de mostrar su naturalidad y dejando claro que quería ser “sincero” y demostrar que no todo siempre es perfecto.

“Podría subir mil fotos chulísimas que he ido recopilando para alimentar está máquina de mentir que es Instagram. Podría inflar mi ego y llenar mi vacío con likes… Pero ¡hoy no! Hoy he decidido regalaros una parte sincera de mí... No voy a entrar en detalle de que es lo que me pasa, porque ni yo mismo lo sé. Pero esto de aquí soy yo. Sin filtros, sin edulcorante y sin mentiras”, comentó.

Asimismo, el intérprete habló de sus llamativas fotografías llorando en una entrevista para ‘Icon’, en la que habló abiertamente de sus problemas emocionales: "Quería mostrar que cuando nadie me ve tengo mis problemas, he notado que la gente piensa que mi vida es la polla, que me he follado a Ester Expósito y a Úrsula Corberó, y que no me puedo quejar. El dinero no me ha hecho feliz, me ha quitado bastante felicidad y me ha dado más preocupaciones que cuando no lo tenía. Me ha hecho más ambicioso. El dinero me ha ensuciado como persona. No lo valoro. En el resto sigo igual o peor".