Miguel Bosé cuenta toda su verdad en su documental "Bosé Renacido"

Silvia García Herráez

Después de 50 años de carrera, un libro y una serie de ficción, ahora Miguel Bosé ha decidido contar toda la verdad en Bosé Renacido, un documental de cuatro capítulos que llega este martes a Movistar Plus+, y en el que el propio Bosé, sus hermanas y amigos se reconcilian con una verdad con la que espera un nuevo renacer personal y profesional.

Todo lo que se ha dicho y no se parece a esto es mentira -aseguraba en la presentación a los medios en el marco del FesTVal de Vitoria-, lo que difiera a lo que yo diga no es cierto, porque además está contado en primera persona, decía a la par que definía que este proyecto es clave en su trayectoria y que para él ha supuesto una catarsis bestial.

Asimismo, el cantante de Amante Bandido ha confesado sentirse liberado al haber grabado y presentado la cinta documental.

Era importante hacer este documental porque para renacer hay que desprenderse de todo lo que pesa. Y eso significa resolver y quedar en paz con todo. Cuando decido deconstruir a Bosé es porque tiene mucho espacio y mucho peso, y no podía seguir adelante. Para mí ha sido absolutamente crucial. Me he vaciado los bolsillos y el corazón, estoy libre y me siento ligero, ha explicado.

Pite Piña, la encargada de capitanear esta cinta documental, decidió construir el relato vinculado su historia a las cuatro casas que significaron en cada momento un renacimiento para él.

Tuvimos la suerte de llegar a las casas como estructura para englobar los periodos de la vida de Miguel y conseguimos contar de una vida natural contar los procesos íntimos y profesionales dentro de algo tan natural como es la construcción del ámbito familiar, ha señalado.

El viaje en el tiempo de Bosé arranca en la finca Villa Paz, en Cuenca, donde pasaba cada verano viviendo los días más felices de su vida. Allí es donde nació su amor por la naturaleza, donde su familia acogía a la flor y nata de la cultura. Recuerdo ese periodo como el más feliz de mi vida hasta que se quemó la casa y se lo llevó todo, recuerda.

La casa familiar de Somosaguas (Madrid), la actual casa de Somosaguas que él mismo construyó y la residencia de México donde vive actualmente con sus hijos Tadeo y Diego, son el resto de escenarios por los que transcurre el documental.

Respecto a su vuelta a España y su residencia en México, el cantante ha confesado que no tiene pensado volver de momento: Mi vida ahora la deciden mis hijos y allí están sus amigos. Yo haré lo que sea mejor para ellos y lo que quieran, detallaba.

Del mismo modo, el cantante reconoce que salió super emocionado del primer visionado del documental: Para mí fue una sorpresa, había tanto material grabado y tantos recuerdos me vinieron a la cabeza que fue magnífico, y eso que yo soy super reacio a verme y a escucharme, reconoce.

Tiempo ha habido también para hablar del futuro, y el cantante ha señalado que está preparando ahora una nueva etapa muy sorprendente, muy madura y más lúcida.