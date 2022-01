Un micro abierto juega una mala pasada a Rocío Flores por lo que se le escucha decir en directo

Ana Terradillos y Patricia Pardo han vuelto a ponerse al frente de 'El Programa de Ana Rosa', siendo sustitutas de Ana Rosa Quintana desde que se retiró temporalmente tras anunciar que sufría cáncer de mama. Tras hacer un repaso de la actualidad, haciendo hincapié en la situación política y en el aumento de conatagios del coronavirus a raíz de la llegada de la variante ómicron, dieron paso al 'Club Social'.

En esta ocasión, el espacio dedicado a la crónica social contaba con Rocío Flores como colaboradora. Actualmente, desde que se anunció la segunda temporada de la docuserie de Rocío Carrasco, lo que despertó tensiones familiares, la colaboradora habitual del programa no dejan de protagonizar noticias. Hace unos días, Flores acaparó todos los espacios del corazón a dirigirse directamente a su madre. En cambio, esta vez, la tertuliana lo volvió hacer al responder directamente a María Patiño tras las duras palabras que le dedicó desde 'Sálvame'.

"Antes de entrar en detalles, me gustaría decir que no soy la enemiga de Rocío Flores. Hasta el día de hoy, Rocío ha tratado de desacreditar a gente de esta casa", comenzaba diciendo Patiño. "El problema no eres tú, es tu padre. Piensa que yo dudé mucho de la versión de tu madre y de Fidel Albiac... Te fuiste tres meses atrás, con lo de los carteles, pero ¿Por qué no me contestaste a mis palabras del otro día? Te sigo considerando una víctima a ti y a tu hermano, una víctima de tu padre", agregaba.

"Quizá para ti lo ideal es que jamás hubiéramos descubierto nada de tu padre, de lo que ha mentido. No voy a ir nunca en contra tuya... En su momento, critiqué a Rocío Carrasco porque no entendía cómo una madre podía hablar con tanta distancia de Rocío Flores. A mí me cautivó Rocío Flores en GH VIP y en Supervivientes", apuntaba la colaboradora de 'Sálvame'.









"¡Qué fea estoy con esto!"

"Sigo pensando que esta chica sigue fomentando una imagen de mala madre hacia Rocío Carrasco, manipulada por su padre... Entiendo que te has sentido desprotegida, pero yo me enteré del conflicto por un reportaje que vendió tu padre", declaraba la presentadora de 'Socialité'. "Sigo cuestionando el tema de los carteles porque lo que hiciste, Antonio David, fue muy grave", zanjaba, haciendo referencia a los carteles que aparecieron en Málaga con la palabra "maltratador".

"No voy a contestar a María Patiño porque es una periodista que tiene credibilidad 0. Hace meses me acusó de haber puesto una denuncia falsa e imputó un delito a mi padre, diciendo que había habido un juicio y que tenía el vídeo de mi padre poniendo los carteles y diciendo que había testigos. Es totalmente falso. Es una periodista denunciada penalmente. Lleváis meses provocándome y haciéndome daño. Desde que senté a la cúpula de La Fábrica de la Tele en el juzgado, les ha dado. Por lo tanto, no voy a defenderme en un plató de televisión; os voy a contestar en un juzgado", soltaba entonces Flores.

Sin embargo, no fueron las palabras de Flores la que acapararon la noticia. La colaboradora del espacio de las mañanas sufrió un percance en pleno directo cuando se negaba a responder a Patiño. La hija de Antonio David parecía estar incómoda, pero se desconocía la razón. Tal y como la delataron sus palabras, cuando pensaba que no estaba siendo escuchada, la tertuliana no estaba cómoda con el estilismo que le habían elegido para formar parte de 'El Programa de Ana Rosa'.

"¡Qué fea estoy con esto!", se le escuchaba quejarse a Flores a través de un micrófono abierto cuando pensaba que lo espectadores no la estaban escuchando, mientras se retiraba el pelo de la cara. Se desconoce que es lo que incomodaba a Flores, podría ser tanto el peinado como la vestimenta. No obstante, se podía esuchar también a Patricia Pardo tranquilizándola: "Estás bien".