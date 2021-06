La metedura de pata de Susanna Griso en Antena 3 que afecta a Manu Sánchez en directo: "¿Dónde estabas?"

Este lunes, el nacimiento del segundo hijo de los duques de Sussex se ha convertido en la noticia del día. Ayer, compartieron un comunicado en la web de su Fundación en la que anunciaban el nacimiento de su hija el pasado viernes en un hospital de California. "Es con gran alegría que el príncipe Enrique y Meghan, el duque y la duquesa de Sussex, dan la bienvenida a su hija, Lilibet Lili Diana Mountbatten-Windsor, al mundo", informaban.

"Lili nació este viernes, 4 de junio, a las 11.40 am bajo el cuidado de los doctores y el personal del hospital Santa Barbara Cottage en Santa Barbara (California). Pesó 7,11 libras. Ambas, la madre y la niña se encuentran bien y sanas y están en casa. Lili se llama así por su bisabuela, Su Majestad la Reina, cuyo apodo familiar es Lilibet. Su segundo nombre, Diana, fue elegido en honor a su amada abuela, la princesa de Gales. Es el segundo hijo de la pareja, que ya tiene un hijo de dos años llamado Archie Harrison Mountbatten-Windsor. El duque y la duquesa agradecen los buenos deseos y las oraciones mientras disfrutan de este día especial en familia", concluían.

Abriendo con esta noticia, Manu Sánchez, como es habitual, ha dado paso en directo a Susanna Griso, quien le releva cada mañana en Antena 3 con 'Espejo Público'. Ha sido entonces cuando el presentador de 'Antena 3 Noticias de la Mañana' ha protagonizado un cómico momento junto a su compañera de cadena.

El periodista ha dado paso a Griso con el anuncio del nacimiento de la hija de Meghan Markle y el príncipe Harry, pero ella no estaba escuchándole en ese instante. "A ver si enseñan una foto y vemos a la pequeña", le decía Sánchez para darle paso. "¿A qué pequeña? ¿La mía?", contestaba la presentadora muy confundida, ya que parecía no estar escuchando a su compañero.









Esto ha hecho estallar la risa de Sánchez, quien ha intentado retomar la palabra para redirigir la conversación. "Sí, sí, claro", decía el periodista muy irónico. "No, a la tuya no... Bueno a la tuya también, guapísima. A la pequeña de los duques de Sussex", repetía el presentador de informativos entre risas.

"Es que me estaban hablando"

Una vez la conductora del espacio de Antena 3 se ha enterado de lo que estaban hablando, ha podido seguir la conversación y contestar a su compañero. "¿Dónde estabas?", ha querido saber el presentador entre risas. "Es que me estaban hablando", se ha justificado Griso. "Ahh...", ha reaccionado Sánchez.

"Estábamos decidiendo qué hacíamos con el perfil más humano que se quiere dar a Pedro Sánchez a partir de octubre. Bueno, esta es la última noticia que la filtra Europa Press", ha explicado la presentadora, avanzando así uno de los primeros temas que iba a tratar en el programa y retomando la palabra con total naturalidad.

"En base del perfil institucional, que dicen que ya está ganado. Ahora falta trabajarse el personal. De eso hablaremos en la tertulia. Y, bueno, de todos los varapalos que nos hemos llevado en las últimas horas. Gran Bretaña, que no nos recomienda, que considera que no somos un país seguro. Y, luego, Marruecos, que también ha vetado la operación 'Estrecho' y, curiosamente, permiten que puedan volver los ciudadanos magrebíes desde los puertos de Italia y Francia", adelantaba la periodista.

"De eso hablaremos con los portavoces de la mesa de turismo en un día en el que abrimos las fronteras a turistas, ya no solo europeos. De todo esto, nos ocupamos ahora en Espejo Público", avanzaba Griso. "Ahora me paso por el estudio y me pasas una foto de tu pequeña", le contestaba Sánchez, provocando la risa de su compañera y siguiendo la broma. "Hasta mañana", se despedían.