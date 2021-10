Mercedes Milá señala a Jordi Évole por su polémica entrevista a Iván Redondo: "No había manera"

Mercedes Milá se encuentra en un gran momento profesional, ya que, próximamente, estrenará su propio programa en Movistar+: 'Milá vs. Milá'. Este es un formato de entrevistas en el que la presentadora tendrá que verse las caras con personajes que ya entrevistó en el pasado. Milá tendrá que versionar algunas de las entrevistas más polémicas que realizó en los inicios de su carrera, como las vistas en 'Dos por dos', 'Buenas noches' o 'Jueves a Jueves'.

El nuevo proyecto de la periodista se estrena este miércoles 13 de octubre, a las 22:00 horas, en #0. En esta primera entrega, Milá recibirá a reconocidos rostros como José María García, Massiel, Manuela Carmena, Lola Herrera, Joan Manuel Serrat o Ramoncín. Junto a ellos, analizará los momentos más destacados que compartieron en el pasado y hablarán de cómo les ha cambiado la vida desde entonces.

"40 años es una cantidad de tiempo muy grande. Hacía mucho que no miraba estas entrevistas. La que sí que las miraba es mi madre, pero yo no soy especialmente partidaria de ver cosas antiguas. Las he visto ahora para poder hacer el programa y me hacía mucha gracia cuando mis compañeros me decían que era divertidísimo verme con unos y con otros. Yo les decía que no sabía dónde veían tanta diversión, porque yo no", contaba en una entrevista para 'VerTele', haciendo referencia a cómo se ha enfrentado a todos estos recuerdos, los que tiene que volver a ver para hacer su nuevo programa.

"No sé si es porque me ponía tan nerviosa para que salieran bien, el que tuviera que estudiar tanto y José Samano [productor de seis de los programas de Milá en sus inicios] que era tan exigente a la hora de trabajar… A mí me gusta el momento de entrevistar, de tener a la persona delante, de mirarle, de sentirle, de escucharle. Pasado eso, no me interesa verlo", reconocía la comunicadora.

Asimismo, reconoce que "no echa en falta" nada de cómo se hacían las entrevistas antes: "Hay mucha gente que hace entrevistas muy interesantes. No echo en falta nada. Si tuviera que volver a hacer entrevistas, me pondría a la cola e intentaría ser lo más curiosa posible. Para mí la curiosidad es una de las claves de una buena entrevista y la curiosidad no siempre te la permiten".









"Hay veces que te dicen 'no te metas en eso porque de ahí no vas a salir bien'. Cuando me decían esto era justo donde me metía. Si hiciera un programa de entrevistas ahora desde cero, lo haría con mucha humildad. Viendo qué se está haciendo alrededor, pero siendo tan curiosa como siempre", agregaba.

"Las entrevistas se tienen que hacer de todos los campos de la vida, no solamente del privado, que no siempre interesa. Si estoy entrevistando a un político, el ámbito privado lo suelo dejar bastante apartado. Lo que más me interesará será su responsabilidad frente al público y frente a los que le pagamos, que somos los ciudadanos", opinaba la conductora del espacio de Movistar+.

"Volvió loco a mi amigo Jordi"

A raíz de esto, la presentadora ha recordado la polémica entrevista que Jordi Évole hizo a Iván Redondo la semana pasada. Esta conversación en 'Lo de Évole' fue muy comentada por la esquiva actitud del entrevistado, quien terminó por hacer perder la paciencia al presentador de laSexta. "Ahora se consiguen entrevistas donde se dicen muchas verdades. Menos en el caso de Iván Redondo que el otro día volvió loco a mi amigo Jordi, porque se enrocó y no había manera de sacarle de las rocas. Pero en general creo que sí que se consiguen entrevistas donde se dicen verdades", analizaba Milá en el mencionado medio.

Uno de los momentos más destacados se dio cuando el presentador quiso saber cómo es la relación actual entre Sánchez y Redondo tras su partida. "Antes hablábamos entre 8 y 12 veces, o menos. Ahora estamos en contacto. No me corresponde decir cuánto. Igual que con otros ministros. Pero es un contacto personal", explicó el invitado.

"¿Cuándo hace que no habla con él?", preguntó Évole. "Estamos en contacto", confirmó el entrevistado. "¿Sabe que da esta entrevista?", insistió el periodista. "Sí lo sabe", corroboró. "¿Quién se lo ha dicho? Porque solo lo saben en la cadena", apuntó el presentador, dejando caer que solo podría saberlo por el propio Redondo. "Lo conoce porque estamos en contacto", se mantuvo firme el invitado. "¿Y le dijo: 'Voy a dar una entrevista a Évole'?", repitió el presentador. "Estamos en contacto", volvió a responder. "Joder, Iván. ¿Pero se lo dijo usted?", se desesperó Évole. "Estamos en contacto", continuaba diciendo.