Mercedes Milá se queja a Nuria Roca por lo que se oye en su entrevista en pleno directo: "Es muy incómodo"

Este domingo, Nuria Roca ha aterrizado en la parrilla de laSexta con su nuevo programa, 'La Roca'. De esta manera, la presentador ha cogido el relevo de Cristina Pardo, quien tuvo que despedirse con 'Liarla Pardo' tras anunciar su fichaje para ponerse al frente de 'Más vale tarde'. En su estreno, la presentadora ha comenzado por todo lo alto, contando con entrevistas con algunos de los rostros más reconocidos.

En primer lugar, Roca ha hablado con Carlos Latre , quien, a través de una conexión en directo, ha promocionado su nuevo musical, 'Golfus de Roma'. Por si fuera poco, la conductora del espacio ha recibido en plató a su compañero y amigo, Pablo Motos. En esta ocasión, se han invertido los papeles y, acostumbrados a la dinámica de 'El Hormiguero', donde Motos presenta y ella es colaboradora, ha sido Roca quien ha hecho las preguntas al presentador.

Acto seguido, la comunicadora también ha conectado con Mercedes Milá, ya que la periodista se encontraba en Menorca. En esta ocasión, Milá ha participado en el espacio de laSexta para promocionar su nuevo programa de entrevistas en Movistar+, 'Milá Vs Milá'. Según ha explicado la entrevistado, en este formato, recordará algunas de sus entrevistas más llamativas y volverá a conversar con exitosos personajes como Massiel, José María García, Manuela Carmena o Joan Manuel Serrat.

Mercedes Milá se caracteriza por no tener pelos en la lengua, lo que ha demostrado nada más entrar en directo junto a Nuria Roca. "La sensación que he tenido es que, está muy feo que lo diga yo, que podíais haber tirado millas y haber hablado de lo mismo rato, rato y rato tan contentos. Cuando yo diría que habría que abreviar, ir a buscar la calle y teorizar menos. Pero no me puedo meter en el terreno de nadie", comenzaba diciendo la entrevistada.









Sin embargo, ha sido después cuando la conversación se ha ido tensando por los constantes problemas técnicos que perjudicaban a las respuestas y las preguntas, dando como resultado una charla caótica en la que la entrevistaba estaba aparentemente molesta. "Tengo un retorno…", comenzaba quejándose Milá ante las preguntas de la presentadora y Juan del Val.

"Esto lo tenéis que arreglar criatura"

Hubo un momento en el que la conductora del espacio formulaba una nueva pregunta mientras Milá seguía respondiendo a la anterior, por lo que Roca intentó comunicarse con gestos para señalarla que siguiera hablando. "¿Hablo o no hablo, qué hago? Me tiro al suelo", preguntaba la entrevistada muy irónica, aparentemente cansada por la situación.

A pesar de ello, la presentadora intentaba continuar con total normalidad, pero Milá parecía no entender bien lo que le estaba diciendo. "Me dejáis en un silencio como las tumbas de Tutankamón que no se si está cortada la voz y ya no hay nada que hacer o no os interesa nada de lo que digo, porque hay un silencio como de muerte", se lamentaba la entrevistada cuando se dio cuenta de que había un error en la conexión y que Roca y Del Val no la escuchaban.

"Mercedes cada vez que tú hablas es interesantísimo, lo que pasa es que tenemos problemas técnicos de retorno y es complicado ajustar la pregunta-respuesta", justificaba la colaboradora de 'El Hormiguero' para dejar claro a Milá que todo se debía a un error técnico. "Escucha, escucha, pero esto lo tenéis que arreglar criatura. En Antena 3 que vais adelante además ahora… mucho más", aconsejaba la entrevistada, mostrándose comprensiva y aprovechando para lanzar un dardo a Mediaset, cuyo liderazgo ha sido arrebatado por Atresmedia.