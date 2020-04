El mensaje de Juan y Medio sobre las personas mayores toma más importancia que nunca para salir de esta

No hace tanto tiempo, pero ahora parece para muchos parece una eternidad, cuando salir a la calle no era un privilegio, donde el mayor enfado del día lo protagonizaba perder el metro, e incluso donde se podía sentir uno cansado de salir siempre con la misma gente. No hace tanto tiempo pero parece una vida.

Tambien no hace tanto muchas personas disfrutaban de sus seres queridos, aprendían de su experiencia y no se valoraba esa rutina. El coronavirus ha cambiado todo eso, llevándose consigo miles de vidas y confinando a todo una sociedad en sus casas. Todos estos daños han afectado a toda la población, sin embargo, ha sido un colectivo el más castigado de todos, el de las personas mayores.

A los agravantes que ya de por sí debe enfrentarse una persona mayor; los achaques de la edad, la soledad, etc, se le ha sumado la vulnerabilidad de este colectivo al virus chino. Es por eso, que en unas fechas donde todo el mundo se pregunta cómo saldremos de esta, donde el miedo y el desconcierto van de la mano, cobra más importancia las palabras de Juan y Medio recitó en su última visita a 'El Hormiguero' sobre las personas mayores.

Juan y Medio durante su visita a 'El Hormiguero'Atresmedia

Las palabras de Juan y Medio sobre las personas mayores: "Son un templo"

Juan y Medio, lleva más de 11 años presentando el programa 'La tarde, aquí y ahora', un programa de Canal Sur dedicado a las personas mayores y su reconocimiento. Es por todos estos años de carrera y de enseñanza que el presentador almeriense valora tremendamente la figura de nuestros mayores, y la importancia que estos han tenido para la generación actual: "En mi opinión es un programa pionero que va dirigido a las personas mayores que están solas. La soledad para mucha gente es mucho peor que la enfermedad. La enfermedad tiene remedios, médicos que te consuelan. La soledad la lleva alguna gente muy mal, gente que lo pasa mal, que vive rutinas, que sufren el abandono de los hijos, y que tiene unos medios para relacionarse muy complicados", explicaba el presentador analizando la situación que muchos de los mayores viven en España.

"La generación que nos precede nadie les enseñó a relacionarse, tienen una castración cultural tan grande, y esas personas están en sus casas. Muchos de ellos no han podido acceder a la cultura, entonces la soledad se los come, les destruye la vida, sus rutinas son tremendas", continuaba analizando el mapa de la vejez en según que zonas.

"A mí me llaman de algunas cadenas nacionales y me siento incapaz de dejarlo. Me produce tanta satisfacción ver a dos personas de ochenta y tantos años llegar a mi programa de la mano, que llevan un tiempo, que son felices, que se respetan, que se aprecian, a mí y a mi equipo nos generan una satisfacción enorme", explicaba sobre la labor social que realiza en su programa y que es tan importante para las personas mayores, y que incluso otras cadenas autonómicas han copiado, como es el caso de Castilla-La Mancha Media con el programa 'En compañía' con Ramón García.

"Yo veo a un mayor, algo que está de retirada y está solo, si esta maquinaria sirve para que deje de estarlo... se justifica todo", decía con orgullo sobre la justificación de su programa.

“Los mayores son un templo. Algo que está de retirada y está solo. Si toda esta maquinaria sirve para que deje de estarlo… se justifica todo” Juan y Medio explica así su programa en @canalsur#JuanyMedioEHpic.twitter.com/xXBem1N6be — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 13, 2020

Sobre los días que nos han tocado vivir por el coronavirus, Juan y Medio lanzó un mensaje hace 2 meses que recobra más sentido si cabe por el coronavirus, por cómo saldremos de esta y el valor de nuestros mayores: "Nosotros solo tenemos derechos y ellos solo han tenido obligaciones. No han pisado nadie un psicólogo, no han podido expresar sus opiniones, sin embargo han cumplido, han ido a trabajar y han levantado a una generación ellos solos. Yo no me cobijo en la sombra de un árbol que haya plantado, yo no he hecho nada, me lo he encontrado todo dado por ellos, que salieron de una guerra y levantaron un país con una dignidad, con una nobleza y una inteligencia natural", confesaba sobre el trabajo que los mayores habían realizado a pesar de las dificultades.

"A mí esta gente cada día me da una lección de vida. Yo estoy muy orgulloso de que un programa dedica tiempo a aquellos que nos han traído hasta donde estamos, sin ningún tipo de reconocimiento. En mi programa se les reconoce y se les quiere. Se les trata con el máximo respeto que es lo mínimo que se merecen", decía contundentemente arrancando los aplausos del público. Una lección de valor a nuestros mayores que tanta falta hace en nuestros días.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Así se vivieron los eternos 40 segundos en los que Juan y Medio se quedó sin voz en pleno directo

Juan y Medio responde a los que rechazan la ayuda de Amancio Ortega: “Repugnantes”

Juan y Medio demuestra su nuevo invento en 'El Hormiguero' y deja a todos sin palabras