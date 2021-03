Un médico de Abu Dabi rompe los esquemas a Susanna Griso al aclarar la vacunación de las Infantas

El doctor Jesús Díaz-Guijarro, jefe de urgencias del Hospital de Abu Dabi, rompía los esquemas a la presentadora de 'Espejo Público', Susanna Griso, al aclarar un punto clave de la vacunación de las infantas. Lo hacía este jueves al responder a una residente que aseguraba que en Dubai es casi imposible ponerse la vacuna si no eres residente de la zona, uno de los muchos motivos por el que las hijas de Juan Carlos han recibido críticas en los últimos días.

Y es que, tal y como se conoció a principios de semana, las infantas Elena y Cristina se vacunaron al visitar a su padre, el Rey Emérito Don Juan Carlos a los Emiratos Árabes, donde se encuentra desde el pasado verano. Un gesto que no ha estado exento de polémica. El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, habitual en sus ataques a la monarquía, consideraba que había una “enorme indignación" ante los "nuevos escándalos" que afectan a la familia real y ha subrayado que la sociedad española no acepta que miembros de la Casa Real se vacunen contra el coronavirus en Emiratos cuando el resto de la población espera su turno.

Precisamente en el programa de Griso, una mujer aseguraba a través de un vídeo que ella, como residente en Dubai, una de las ciudades de los Emiratos, era imposible vacunarse si no eres residente. “Si no tienes la residencia ni el DNI de los emiratos no hay forma de que te pongan la vacuna. En 20 días no te da tiempo a tenerla”.

Un doctor de Abu Dabi rompe los esquemas a Griso

En medio de todo el revuelo ha intervenido este jueves en Antena 3 el doctor Díaz-Guijarro para explicar la diferencia entre el procedimiento de Dubai con el Abu Dabi: “Si yo voy a visitar a un familiar a Abu Dhabi, ¿me pondrían la vacuna de forma gratuita?”, preguntaba Susanna Griso al doctor en urgencias, que el confirmaba que sí, “si estás 2 semanas, seguramente”.

Era en el momento de diferenciar entre ambas ciudades cuando el argumento quedaba aún más claro: “Completamente distinto, la Sanidad es distinta, incluso hay un control de personas que pasan de Dubai a Abu Dhabi, vigilando que tengan PCR negativo o vacunación”, explicaba el sanitario. Eso sí, el doctor Díaz-Guijarro no dejaba de quitarle sentido a lo que aseguraba la residente en el vídeo anterior. “Tiene toda la razón del mundo, en Dubai no te vacunan, es más, están vacunando a parte del Gobierno en hospitales privados con la Pfizer. Mi mujer trabaja allí y sé muy bien lo que pasa”.

La Familia Real, como ejemplo

Además, de explicar que la vacunación en Abu Dai es gratuito, el médico explicaba que, precisamente, en esa ciudad había sido la Familia Real la primera en vacunarse: “Aquí es completamente distinto. Primero se hicieron las pruebas de la vacuna China, en mi hospital se estudiaron los efectos secundarios. Es más, al contrario de lo que pasa en España, aquí los primeros que se vacunaron fueron la Familia Real para dar ejemplo y que la gente no tuviera miedo a que te metan microchips”, comentaba en Antena 3.

“Si las infantas han estado aquí un par de semanas, podrían haberse vacunado como cualquier extranjero que lo sepa hacer”, explicaba el sanitario, que también está protegido contra la Covid. “Aquí, desde octubre se empezó a vacunar, tanto a la Familia Real como a los sanitarios y a nuestros familiares. Se vacunó al ejército entero, a la policía... Se trata de que se vacune todo el mundo, no pelearse por quién no se vacuna”, concluye.